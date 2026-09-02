कैम्प नोउ: बार्सिलोना ने कैंप नोउ में रायो वालेकानो को 5-2 से हराकर ला लीगा में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में 19 वर्षीय लामिन यामल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें फुटबॉल इतिहास के एक खास रिकॉर्ड में किलियन एमबाप्पे से आगे पहुंचा दिया।

यामल ने मैच में बार्सिलोना का दूसरा गोल 21वें मिनट में किया, जो क्लब के लिए उनका 50वां गोल था। इसके बाद उन्होंने 90वें मिनट में एक और गोल दागकर अपनी गोल संख्या 51 तक पहुंचा दी। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने बार्सिलोना को सीजन की बेहतरीन शुरुआत जारी रखने में भी मदद की।

एमबाप्पे का रिकॉर्ड तोड़ यामल ने रचा इतिहास

यामल अब यूरोप की शीर्ष पांच लीग में 50 क्लब गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 साल और 49 दिन की उम्र में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड फ्रांस के स्टार किलियन एमबाप्पे के नाम था, जिन्होंने 19 साल और 241 दिन की उम्र में 50 क्लब गोल पूरे किए थे।

इस सूची में नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड तीसरे स्थान पर हैं। हालैंड ने 20 साल और 196 दिन की उम्र में 50 क्लब गोल का आंकड़ा छुआ था। यामल की इस उपलब्धि ने उनकी कम उम्र में हासिल की गई असाधारण सफलता को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है।

बार्सिलोना के लिए भी बनाया सबसे कम उम्र में 50 गोल का रिकॉर्ड

यामल ने सिर्फ यूरोप की टॉप-5 लीग का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि बार्सिलोना के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह क्लब के इतिहास में 50 गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड जोसेप एस्कोला के नाम था, जिन्होंने 20 साल और 356 दिन की उम्र में बार्सिलोना के लिए 50 गोल पूरे किए थे। वहीं क्लब के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 21 साल और 120 दिन की उम्र में यह आंकड़ा हासिल किया था।

रायो वालेकानो के खिलाफ ऐसे पलटा मैच

मुकाबले की शुरुआत बार्सिलोना के लिए अच्छी नहीं रही। रायो वालेकानो के सर्जियो कामेलो ने 12वें मिनट में गोल कर मेहमान टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि बार्सिलोना ने जल्द ही वापसी की और राफिन्हा ने 19वें मिनट में बराबरी कर दी।

इसके सिर्फ दो मिनट बाद यामल ने गोल करके बार्सिलोना को 2-1 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में फ्लोरियन लेज्यून के आत्मघाती गोल से बार्सिलोना की बढ़त और मजबूत हुई। कामेलो ने 59वें मिनट में अपना दूसरा गोल कर अंतर कम किया, लेकिन 71वें मिनट में राफिन्हा ने फिर गोल करके स्कोर 4-2 कर दिया।

51 गोल के साथ जारी है यामल का शानदार सफर

यामल ने 90वें मिनट में अपना दूसरा गोल करते हुए बार्सिलोना की 5-2 की जीत पर मुहर लगा दी। इस डबल के साथ उनके नाम क्लब के लिए अब 51 गोल हो गए हैं। साथ ही बार्सिलोना ने इस जीत के साथ लीग में लगातार तीसरी जीत भी हासिल कर ली।

बार्सिलोना के लिए यामल का पहला गोल ला लीगा में ग्रेनाडा के खिलाफ आया था। उस गोल के साथ वह क्लब के इतिहास में सभी प्रतियोगिताओं में सबसे कम उम्र के गोलस्कोरर बने थे। अब लगातार बन रहे रिकॉर्ड उनके तेजी से बढ़ते करियर को और खास बना रहे हैं।