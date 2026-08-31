शेनझेन: चीन के शेनझेन में मंगलवार से शुरू होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की नजरें दमदार प्रदर्शन पर होंगी। विश्व चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में वापसी करते हुए भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 12.5 लाख अमेरिकी डॉलर है।

लक्ष्य सेन के सामने विश्व चैंपियन की चुनौती

लक्ष्य सेन को टूर्नामेंट के पहले ही दौर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारतीय स्टार का मुकाबला फ्रांस के विश्व चैंपियन एलेक्स लैनियर से होगा। विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक शुरुआत के बाद लक्ष्य की नजरें यहां बेहतर प्रदर्शन करके लय हासिल करने पर होंगी।

श्रीकांत की नजरें वापसी पर

जून में यूएस ओपन सुपर 300 के फाइनल तक पहुंचने वाले किदाम्बी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत चीनी ताइपे के ची यु-जेन के खिलाफ करेंगे। इस सीजन में श्रीकांत का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। कनाडा ओपन में चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था, जबकि कोरिया मास्टर्स में भी वह पहले दौर से आगे नहीं बढ़ सके थे।

सात्विक-चिराग से बड़ी उम्मीदें

पुरुष युगल में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से भारत को काफी उम्मीदें हैं। दोनों ने इस साल की शुरुआत में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतकर दो साल से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय खिताबी सूखे को खत्म किया था। चाइना मास्टर्स के पहले दौर में उनका सामना चीन के हू के युआन और लिन जियांग यी से होगा।

महिला एकल में 3 युवा खिलाड़ियों पर नजर

महिला एकल में भारत की उम्मीदें युवा खिलाड़ियों उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग पर टिकी होंगी। 18 वर्षीय उन्नति हुडा का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त चीन की हान यू से होगा। वहीं, तन्वी शर्मा अपने पहले मुकाबले में डेनमार्क की अमाली शुल्ज़ के खिलाफ उतरेंगी। देविका सिहाग की भिड़ंत बुल्गारिया की कालोयाना नलबंतोवा से होगी। तीनों युवा खिलाड़ी मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी।

पुरुष युगल और मिश्रित युगल में भी भारतीय चुनौती

पुरुष युगल में हरिहरन आमसकारुनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी का सामना आठवीं वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। जापानी जोड़ी 2021 की विश्व चैंपियन रह चुकी है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भिड़ंत थाई जोड़ी टोनकिड और टोनरुग साएहेंग से होगी। वहीं रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे का सामना चीनी ताइपे के वू गुआन शुन और ली चिया ह्सिन से होगा।

भारत की नजरें मजबूत शुरुआत पर

चाइना मास्टर्स में भारतीय खिलाड़ियों के सामने कई कड़े मुकाबले हैं। लक्ष्य सेन और श्रीकांत जहां पुरुष एकल में चुनौती पेश करेंगे, वहीं सात्विक-चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीद होगी। महिला एकल में उन्नति, तन्वी और देविका जैसी युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें रहेंगी।