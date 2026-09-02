नई दिल्ली: अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होते ही क्रुणाल पंड्या का एक cryptic सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया। 35 वर्षीय ऑलराउंडर को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली, जिसके कुछ घंटे बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारतीय झंडे और क्रॉस की हुई उंगलियों वाली तस्वीर शेयर की।

इसके साथ क्रुणाल ने सिर्फ इतना लिखा, 'Hope Is Still Alive', यानी 'उम्मीद अभी जिंदा है।' उनके इस पोस्ट को भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद से जोड़कर देखा जा रहा है।

2021 के बाद से टीम इंडिया से बाहर हैं क्रुणाल

क्रुणाल पंड्या ने आखिरी बार भारत के लिए 2021 में खेला था। इसके बाद से वह घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीद बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम चयन से पहले उनके नाम को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हुई थी क्योंकि पिछले दो IPL सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए शानदार प्रदर्शन किया।

अक्षर पटेल को चुना गया, क्रुणाल को नहीं मिली जगह

चयनकर्ताओं ने अंततः अक्षर पटेल पर भरोसा कायम रखा और क्रुणाल को अंतिम 15 में जगह नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षर की फॉर्म में गिरावट के बीच चयन समिति ने क्रुणाल को बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर संभावित विकल्प के रूप में देखा था। हालांकि अंतिम फैसला अक्षर के पक्ष में गया। इसके बाद क्रुणाल की इंस्टाग्राम स्टोरी ने उनके भविष्य और टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदों को लेकर चर्चा छेड़ दी।

RCB के साथ बदला क्रुणाल का करियर

क्रुणाल पंड्या के करियर को बड़ा बूस्ट तब मिला, जब वह 2025 IPL सीजन से पहले RCB से जुड़े। टीम में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अहम भूमिका निभाई। 2025 में RCB की पहली IPL खिताबी जीत के दौरान क्रुणाल ने 17 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 8.23 रहा। उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 109 रन भी बनाए, जिसमें उनकी नाबाद 73 रन की पारी बेहद महत्वपूर्ण रही।

2026 में भी ऑलराउंड प्रदर्शन जारी रहा

RCB के खिताब बचाने के अभियान में भी क्रुणाल का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में और ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने 226 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 145.80 रहा। गेंदबाजी में भी उन्होंने 14 विकेट हासिल किए। लगातार दो IPL सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद ही उनके भारत की T20I टीम में लौटने की चर्चा तेज हुई थी।

2018 में हुई थी अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत

क्रुणाल पंड्या का अंतरराष्ट्रीय करियर 2018 में शुरू हुआ था। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज में उन्हें अपने भाई हार्दिक पंड्या के स्थान पर टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने मौके को दोनों हाथों से भुनाते हुए अपने शुरुआती मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 21 रन की तेज पारी खेली थी। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम में भी जगह मिली।

ऑस्ट्रेलिया में खराब शुरुआत के बाद किया दमदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में क्रुणाल के आंकड़े 0/55 रहे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की।अगले मुकाबलों में उन्होंने पहले 1/26 का प्रदर्शन किया और फिर 4/36 लेकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपयोगिता को साबित किया।

ODI डेब्यू पर भी जड़ा था अर्धशतक

क्रुणाल ने मार्च 2021 में ODI क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने पहले ही मुकाबले में यादगार अर्धशतक लगाया। इसके साथ उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी क्षमता की भी झलक दिखाई। भारत के लिए अब तक उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 5 ODI में 130 रन और 2 विकेट हासिल किए हैं। वहीं 19 T20I में उनके नाम 124 रन और 15 विकेट दर्ज हैं।

क्या ‘Hope Is Still Alive’ का मतलब टीम इंडिया में वापसी है?

अफगानिस्तान T20I सीरीज की टीम में जगह नहीं मिलने के तुरंत बाद क्रुणाल का “Hope Is Still Alive” लिखना निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों की ओर इशारा करता है। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर चयन या भविष्य को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। RCB के लिए लगातार दो प्रभावशाली IPL सीजन के बाद अब देखना होगा कि क्या क्रुणाल अपने प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान खींच पाते हैं।