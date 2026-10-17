नई दिल्ली: हांगकांग सिक्सेस 2026 के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह गुजरात टाइटंस के पेसर कुलवंत खेजरोलिया को टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिलने के कारण हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है।

क्रुणाल पांड्या संभालेंगे भारतीय टीम की कमान

हांगकांग में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में क्रुणाल पांड्या भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। छह खिलाड़ियों वाले इस तेज रफ्तार प्रारूप में भारतीय टीम के पास आईपीएल का अच्छा अनुभव रखने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में बल्लेबाजी की गहराई के साथ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है।

भुवनेश्वर कुमार की जगह कुलवंत खेजरोलिया को मौका

भुवनेश्वर कुमार की जगह गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में चुना गया है, जिसके चलते वह हांगकांग सिक्सेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। खेजरोलिया के शामिल होने से भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भारतीय टीम में आईपीएल के अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार

क्रुणाल पांड्या की अगुवाई वाली सात सदस्यीय भारतीय टीम में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का व्यापक अनुभव है, जो छह खिलाड़ियों वाले प्रारूप में भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। टीम का चयन आक्रामक बल्लेबाजी और ऑलराउंड विकल्पों को ध्यान में रखकर किया गया है।

क्रिकेट हांगकांग ने भुवनेश्वर की वापसी पर जताई खुशी

क्रिकेट हांगकांग, चीन के कमर्शियल और मार्केटिंग निदेशक अनुराग भटनागर ने भुवनेश्वर कुमार के टूर्नामेंट से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'हम हांगकांग सिक्सेस 2026 में भुवनेश्वर कुमार को जरूर मिस करेंगे, लेकिन हमें खुशी है कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका मिला है।'

उन्होंने आगे कहा, 'चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी एक खास उपलब्धि है। हम न्यूजीलैंड दौरे के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में हांगकांग सिक्सेस में उनका फिर से स्वागत करने की उम्मीद करते हैं।'

हांगकांग सिक्सेस 2026 के लिए भारत की टीम

भारत की सात सदस्यीय टीम में क्रुणाल पांड्या कप्तान होंगे। उनके अलावा शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, टी. नटराजन और कुलवंत खेजरोलिया टीम का हिस्सा हैं। भुवनेश्वर कुमार की जगह खेजरोलिया को शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने आईपीएल अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी।