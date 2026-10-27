जालंधर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में अपने खिताब की रक्षा करने के इरादे से मैदान पर उतरने जा रही है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा। जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी।

भारत बनाम बांग्लादेश हॉकी मैच कब खेला जाएगा?

भारत और बांग्लादेश के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मुकाबला मंगलवार, 27 अक्टूबर को जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच होगा। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम की कोशिश शुरुआत से ही अपनी ताकत दिखाने और अगले दौर में पहुंचने की राह आसान करने की होगी।

भारत बनाम बांग्लादेश हॉकी मैच: पूरी जानकारी

टूर्नामेंट: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026

तारीख: 27 अक्टूबर 2026, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

स्थान: ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम, जालंधर

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ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग: जियोहॉटस्टार

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत की नजर जीत पर

भारतीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत सिंह करेंगे। टीम को उनके ड्रैग-फ्लिक कौशल के साथ अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह जैसे आक्रामक खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें होंगी। भारत चाहेगा कि शुरुआती मिनटों से ही गेंद पर नियंत्रण बनाकर बांग्लादेश की रक्षापंक्ति पर दबाव डाला जाए।

बांग्लादेश के सामने भारत की चुनौती

बांग्लादेश के लिए पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम का सामना करना आसान नहीं होगा। मेहमान टीम को रक्षापंक्ति में अनुशासन बनाए रखना होगा और भारत के पेनल्टी कॉर्नर के मौकों को सीमित करना होगा। इसके अलावा, जवाबी हमलों के जरिए गोल करने के अवसर तलाशना भी उसके लिए जरूरी होगा।

टूर्नामेंट में छह टीमें लेंगी हिस्सा

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग चरण में सभी टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में मुकाबले खेलेंगी। इसके बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसलिए शुरुआती मैचों में जीत दर्ज करना हर टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारत के अगले मुकाबले किन टीमों से होंगे?

बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती मैच के बाद भारतीय टीम लीग चरण में चीन, जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी। इन मुकाबलों के नतीजे सेमीफाइनल में जगह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत का लक्ष्य लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट चरण में पहुंचना और खिताब की रक्षा करना होगा।