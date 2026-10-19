रायपुर: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के मुकाबलों का रोमांच अब देशभर के दर्शक घर बैठे उठा सकेंगे। टूर्नामेंट के आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर JioHotstar पर लीग के सभी मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली इस लीग में छह फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजकों का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में हॉकी को बढ़ावा देना और राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है।

22 अक्टूबर से शुरू होगी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के मुकाबले 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाएंगे। दर्शक JioHotstar पर रोजाना शाम 5:30 बजे से मैचों का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। स्टेडियम में जाकर मुकाबलों का आनंद लेने के साथ-साथ दर्शक डिजिटल माध्यम से भी टूर्नामेंट से जुड़ सकेंगे। लीग के सभी मैचों का प्रसारण हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाएगा।

हॉकी इंडिया से मान्यता पाने वाली पहली राज्य स्तरीय लीग

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग भारत की पहली आधिकारिक राज्य स्तरीय हॉकी लीग है, जिसे हॉकी इंडिया से मान्यता मिली है। इसमें राज्य के छह शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट लीग प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 1 नवंबर 2026 को आयोजित होगा।

राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर जोर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की निदेशक आकांक्षा शिक्षा खलखो ने कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग भारतीय हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि लीग का मुख्य उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, सभी मुकाबलों का JioHotstar पर लाइव प्रसारण होने से लीग को देशभर के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिलेगी और दुनिया भर के दर्शक रायपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की प्रतिभा देख सकेंगे।

हिंदी और छत्तीसगढ़ी में होगा लाइव प्रसारण

देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी की पहुंच बढ़ाने के लिए लीग के सभी मुकाबले JioHotstar पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी में उपलब्ध होंगे। प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से होने वाले प्रसारण के माध्यम से करोड़ों दर्शकों तक टूर्नामेंट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है, बल्कि राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बड़ा मंच मिलेगा।