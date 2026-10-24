नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लेते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। इससे पहले पोलार्ड टीम के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब वह पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम को दोबारा खिताबी सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे।

मुंबई इंडियंस के साथ 13 साल का जुड़ाव

कीरोन पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है। उन्होंने 13 साल तक खिलाड़ी के रूप में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया और टीम के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई। हेड कोच के रूप में उनकी नियुक्ति से फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और टीम की कार्यशैली की समझ का फायदा आगामी सीजन में मिलेगा।

मुंबई के लिए बनाए 3,915 रन

पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए अपने आईपीएल करियर में कुल 3,915 रन बनाए। वह फ्रेंचाइजी के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अपने खेल के दौरान वह टीम के सभी खिताब जीतने वाले अभियानों का हिस्सा रहे। इसके अलावा, उन्होंने कुछ मौकों पर टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

बल्लेबाजी कोच से हेड कोच तक का सफर

आईपीएल में खिलाड़ी के रूप में करियर समाप्त करने के बाद पोलार्ड ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच के तौर पर उन्होंने टीम के खिलाड़ियों के साथ काम किया और फ्रेंचाइजी के अंदर अपना अनुभव बढ़ाया। अब हेड कोच की भूमिका में उन्हें टीम की रणनीति, प्रदर्शन और खिताबी अभियान का नेतृत्व करना होगा।

पोलार्ड ने जताया आभार

नई जिम्मेदारी मिलने पर पोलार्ड ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया। उन्होंने नीता अंबानी, आकाश अंबानी और मुंबई इंडियंस परिवार का भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, नई प्रतिभाओं को निखारने और प्रशंसकों को जश्न मनाने के और मौके देने की इच्छा जताई।

पोलार्ड के सामने होगी खिताब जिताने की चुनौती

पोलार्ड को मुंबई इंडियंस की संस्कृति, खिलाड़ियों और टीम की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है। हालांकि, इस अनुभव को मैदान पर जीत में बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आगामी आईपीएल सीजन में मजबूत वापसी करना चाहेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि पोलार्ड टीम को फिर से खिताब की दौड़ में कितना आगे ले जा पाते हैं।