ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले से पहले क्रिकेट और रग्बी जगत का खास मिलन देखने को मिला। न्यूजीलैंड के महान रग्बी खिलाड़ी केविन मीलामू ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को खास जर्सी भेंट की।

When two sporting worlds meet 🏏🏉 🎥 Culture, respect, and a traditional welcome for #TeamIndia as the @AllBlacks great Keven Mealamu presents us with the 𝙈𝙖𝙣𝙖 🙌 #NZvIND https://t.co/aSnJg0E43i — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

केविन मीलामू ने भारतीय सितारों को दिया खास तोहफा

मुकाबला शुरू होने से पहले केविन मीलामू ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें उनके नाम वाली विशेष रग्बी जर्सियां भेंट कीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा कीं।

बीसीसीआई ने तस्वीरों के साथ लिखा कि खेल शुरू होने से पहले एक खास पल देखने को मिला, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केविन मीलामू से मुलाकात की और व्यक्तिगत जर्सियां प्राप्त कीं।

कौन हैं केविन मीलामू?

केविन मीलामू न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम के लिए 132 मुकाबले खेले हैं। वह 2011 और 2015 में रग्बी विश्व कप जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम का भी अहम हिस्सा थे। इसके अलावा उन्होंने टीम की कप्तानी भी की है।

वनडे सीरीज पर भारत की नजर

भारत ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी। अब टीम इंडिया शुभमन गिल की अगुवाई में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 19 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी शुरू होगी।

रोहित और विराट को देखने उमड़े प्रशंसक

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वनडे प्रारूप में ही खेल रहे हैं। ऐसे में दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे। हालांकि, बारिश के कारण पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत में थोड़ी देरी भी हुई।