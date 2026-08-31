सेंट लुईस, अमेरिका ( निकलेश जैन ) । शतरंज की दुनिया के दो दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव और वेसलीन टोपोलोव एक बार फिर आमने-सामने होने जा रहे हैं। दोनों के बीच 1,44,000 डॉलर की इनामी राशि वाला फ्रीस्टाइल मुकाबला सेंट लुईस में 11 से 13 सितंबर तक खेला जाएगा।यह मुकाबला क्लच लीजेंड्स के तहत आयोजित होगा और इसमें तीन दिनों में कुल 12 बाजियां खेली जाएंगी। कास्पारोव और टोपोलोव के बीच यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है।

कास्पारोव और टोपलॉव प्रत्येक दिन चार बाजियां खेलेंगे। रोजाना दो रैपिड और दो ब्लिट्ज मुकाबले होंगे। यह पूरा मैच फ्री स्टाइल जिसे फिशर रैंडम भी कहा जाता है इसमें खेला जाता है, हर दिन के लिए शुरुआती स्थिति अलग होगी। यानी खिलाड़ियों को पारंपरिक शुरुआती पोजिशन और ओपनिंग थ्योरी के बजाय शुरुआत से ही अपनी गणना और रणनीतिक समझ पर निर्भर रहना होगा।

कास्पारोव की उम्र 63 वर्ष है, जबकि टोपोलोव 51 वर्ष के हैं।

इस मुकाबले में सबसे दिलचस्प पहलू दोनों खिलाड़ियों का इतिहास है। टोपोलोव ने कास्पारोव के करियर की आखिरी क्लासिकल बाजी में उन्हें हराया था।

यह मुकाबला 2005 में लिनारेस में खेला गया था। कास्पारोव पहले ही टूर्नामेंट जीत चुके थे और अंतिम दौर में काले मोहरों से टोपलॉव के खिलाफ उतरे थे। टोपलॉव ने केवल 30 चालों में जीत दर्ज की थी। इसके कुछ ही समय बाद कास्पारोव ने पेशेवर शतरंज से संन्यास की घोषणा कर दी थी।

कास्पारोव ने पिछले साल आनंद को 13-11 से हराकर मैच अपने नाम किया था। उन्होंने निर्णायक बढ़त दो बाजियां बाकी रहते हासिल कर ली थी। हालांकि आनंद ने अंतिम दो ब्लिट्ज बाजियां जीतकर स्कोर को कुछ करीबी बनाया था।

मैच के विजेता को 70,000 डॉलर, जबकि उपविजेता को 50,000 डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा बाजी-दर-बाजी बोनस के लिए 24,000 डॉलर अतिरिक्त रखे गए हैं। इस तरह कुल पुरस्कार राशि 1,44,000 डॉलर होगी।