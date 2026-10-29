नई दिल्ली: पांच बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आगामी IPL 2027 में बिना किसी विशेषज्ञ बैटिंग कोच के मैदान पर उतर सकती है। टीम के CEO काशी विश्वनाथन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह फैसला नए हेड कोच जहीर खान ने लिया है। हालांकि, टीम गैरेथ बैटी को बैटिंग मेंटर की जिम्मेदारी देने के विकल्प पर विचार कर रही है। पिछले तीन सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद CSK ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए हैं।

IPL 2027 में CSK के पास नहीं होगा बैटिंग कोच

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2027 के लिए अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। फ्रेंचाइजी ने साफ किया है कि वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी की जगह किसी नए विशेषज्ञ बैटिंग कोच की नियुक्ति नहीं करेगी। हसी लंबे समय तक टीम के साथ जुड़े रहे थे। अब चेन्नई नए कोचिंग मॉडल के साथ अगले सीजन में उतरने की तैयारी कर रही है।

काशी विश्वनाथन ने फैसले की पुष्टि की

CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने बताया कि आगामी सीजन के लिए टीम का कोचिंग स्टाफ पूरा हो चुका है और उसमें बैटिंग कोच का पद शामिल नहीं है। उन्होंने Sportstar से बातचीत में कहा, 'हमारा कोचिंग स्टाफ पूरा है। कल हमने जिन लोगों के नामों की घोषणा की थी, वही हमारी बैकरूम टीम का हिस्सा होंगे। हमारे पास कोई बैटिंग कोच नहीं होगा।'

जहीर खान ने लिया बैटिंग कोच नहीं रखने का फैसला

काशी विश्वनाथन ने स्पष्ट किया कि बैटिंग कोच नियुक्त नहीं करने का फैसला नए हेड कोच जहीर खान का है। उन्होंने कहा, 'बैटिंग कोच नहीं रखने का फैसला जहीर का है। हालांकि, हम बैटी को बैटिंग मेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में बातचीत जारी है।'

इस बयान से साफ है कि CSK फिलहाल किसी नए विशेषज्ञ की नियुक्ति के बजाय मौजूदा कोचिंग स्टाफ के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहती है।

गैरेथ बैटी बन सकते हैं बैटिंग मेंटर

CSK के दूसरे असिस्टेंट कोच गैरेथ बैटी को बैटिंग मेंटर की अतिरिक्त जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर बैटी को कोचिंग का अच्छा अनुभव है और वह सरे को लगातार तीन काउंटी चैंपियनशिप खिताब दिलाने वाले कोचिंग सेटअप का हिस्सा रहे हैं। अगर यह योजना लागू होती है, तो टीम को अलग बैटिंग कोच नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

CSK के कोचिंग स्टाफ में हुआ बड़ा बदलाव

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2027 से पहले अपने सपोर्ट स्टाफ में व्यापक बदलाव किए हैं। लंबे समय तक टीम के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग और बैटिंग कोच माइकल हसी के जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने नया ढांचा तैयार किया है। जहीर खान को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ भारतीय और विदेशी क्रिकेट का अनुभव रखने वाले कई पूर्व खिलाड़ी कोचिंग स्टाफ में शामिल किए गए हैं।

IPL 2027 में CSK की रणनीति पर रहेंगी नजरें

बैटिंग कोच नहीं रखने का फैसला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नई रणनीतिक दिशा का संकेत है। टीम अब मौजूदा सपोर्ट स्टाफ की बहुआयामी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहती है। जहीर खान को टीम की रणनीति में बदलाव करने की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि, यह मॉडल कितना सफल होगा, इसका पता IPL 2027 में टीम के प्रदर्शन से ही चलेगा।