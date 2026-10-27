गुरुग्राम: महिला इंडियन ओपन में गोल्फ के जूनियर स्तर से पेशेवर खेल तक पहुंचने के सफर की झलक देखने को मिली। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित इस टूर्नामेंट में लेडीज यूरोपियन टूर के 114 खिलाड़ियों में से 21 पहले U.S. Kids Golf के आयोजनों में हिस्सा ले चुके हैं। यह कुल खिलाड़ियों का 18.4 प्रतिशत है। इनमें आठ भारतीय और 13 अंतरराष्ट्रीय गोल्फर शामिल हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस सूची में चेक गणराज्य की सारा कौशकोवा और ऑस्ट्रिया की एम्मा स्पिट्ज जैसी खिलाड़ी भी शामिल हैं। कौशकोवा ने टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया, जबकि स्पिट्ज संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर रहीं।

भारतीय गोल्फर अवनि प्रशांत ने संयुक्त रूप से 22वां स्थान हासिल किया। उनका जूनियर गोल्फ में लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने 2014 से 2019 तक विश्व चैंपियनशिप और 2013 से 2018 तक यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। अन्वी दहिया भी संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर रहीं। उन्होंने 2019 में इंडिया लोकल टूर के टूर्नामेंटों में भाग लिया था।

13 साल की ओजस्विनी ने जीता बेस्ट एमेच्योर का सम्मान

13 वर्षीय ओजस्विनी सरस्वत ने कट में जगह बनाने के साथ बेस्ट एमेच्योर का सम्मान भी हासिल किया। उनके रिकॉर्ड में 2019 से 2022 के बीच इंडिया लोकल टूर के 22 टूर्नामेंटों में 19 जीत शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने 2022 से 2025 तक विश्व चैंपियनशिप और 2022 तथा 2024 में यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया।

U.S. Kids Golf से जुड़ा अनुभव रखने वाली अन्य खिलाड़ियों में लावण्या गुप्ता, अनन्या सूद, गुंतास कौर संधू, जॉर्जिया ओबोह और कैयूरी मूडली भी शामिल हैं।

जूनियर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका

U.S. Kids Golf दुनिया भर में हर साल 2,200 से अधिक टूर्नामेंट आयोजित करता है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रायोरिटी स्टेटस हासिल करने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें यूरोपीय, वर्ल्ड टीन और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों में आमंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित टूर्नामेंट की उम्र, पात्रता और प्रवेश संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

1996 में स्थापित U.S. Kids Golf का उद्देश्य उम्र के अनुरूप प्रतियोगिताओं, परिवार की भागीदारी और जूनियर खिलाड़ियों के विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 की हीरो महिला इंडियन ओपन की विजेता पोर्नानॉन्ग फातलुम की सफलता भी इस बात को रेखांकित करती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए वर्षों का अभ्यास, परिवार का सहयोग और जूनियर टूर्नामेंटों का अनुभव अहम भूमिका निभाते हैं।