मोकी (चीन): एएचएफ जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-21 पुरुष टीम रिकॉर्ड छठा महाद्वीपीय खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। भारतीय पुरुष टीम इस प्रतियोगिता की पिछली तीन बार की चैंपियन है और अब तक पांच बार खिताब जीत चुकी है।वहीं भारतीय महिला टीम भी लगातार तीसरी ट्रॉफी अपने नाम करने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी। महिला टीम पिछले दो संस्करणों की चैंपियन है।

खैदेम शिलेमा चानू संभालेंगी महिला टीम की कप्तानी

महिला टीम की कमान मिडफील्डर खैदेम शिलेमा चानू के हाथों में है। इस साल की शुरुआत में मुख्य कोच का पद संभालने वाले टिम व्हाइट की देखरेख में टीम ने टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारी की है। तैयारी के तहत भारतीय टीम ने ब्रिटेन का दौरा भी किया, जहां उसने स्कॉटलैंड की सीनियर महिला टीम के अलावा अमेरिका अंडर-21, इंग्लैंड अंडर-21 और बेल्जियम अंडर-21 टीमों के खिलाफ मुकाबले खेले।

दक्षिण कोरिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत

एलीट पूल में शामिल भारतीय महिला टीम 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद भारत का सामना:

6 सितंबर: मलेशिया

8 सितंबर: जापान

9 सितंबर: मेजबान चीन से होगा।

टिम व्हाइट ने कहा- रणनीति को परखने का मौका

मुख्य कोच टिम व्हाइट ने हॉकी इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'हमारा पहला मैच शनिवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ है, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। टीम परिस्थितियों के अनुकूल ढल चुकी है। मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हैं और हम पहले मैच के लिए बेहद उत्सुक हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें लगता है कि हमारी खेल की शैली अच्छी है और हम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि हमारी रणनीति सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने कितनी कारगर साबित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि लड़कियां भारत का नाम रोशन करेंगी।'

पुरुष टीम की कप्तानी अनमोल एक्का के हाथों में

भारतीय पुरुष टीम की कमान डिफेंडर अनमोल एक्का संभालेंगे। टीम के नवनियुक्त कोच फ्रेडरिक सोयेज भी अपने कार्यकाल की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे। भारतीय पुरुष टीम ने भी टूर्नामेंट से पहले अच्छी तैयारी की है। टीम ने बेल्जियम का दौरा किया, जहां उसने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड की अंडर-21 टीमों के खिलाफ मुकाबले खेले।

मलेशिया और चीन के खिलाफ भी की तैयारी

बेल्जियम दौरे के अलावा भारतीय टीम ने बेंगलुरु में मलेशिया की अंडर-21 टीम के खिलाफ मैत्री मैचों की सीरीज खेली। इसके बाद टीम ने चीन के डालियान में मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज भी खेली। इन मुकाबलों से भारतीय खिलाड़ियों को चीन की परिस्थितियों के अनुकूल होने का महत्वपूर्ण मौका मिला।

चीन के खिलाफ 8-2 की जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

कोच फ्रेडरिक सोयेज ने टीम की तैयारी को लेकर कहा, 'हमारी प्रगति काफी अच्छी रही है। चीन के खिलाफ पिछला (मैत्रीपूर्ण) मैच, जिसमें भारत ने 8-2 से जीत हासिल की, बहुत सकारात्मक रहा।' उन्होंने आगे कहा, 'इस जीत से टूर्नामेंट से पहले हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। हमने डालियान में एक सप्ताह बिताया, चीन की परिस्थितियों से तालमेल बिठाया और फिर शनिवार को इंडोनेशिया के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले मोकी पहुंचे।'

इंडोनेशिया के खिलाफ पुरुष टीम का पहला मुकाबला

भारतीय पुरुष टीम पूल ए में शामिल है और वह 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

इसके बाद मौजूदा चैंपियन भारत के मुकाबले इस प्रकार हैं:

5 सितंबर: इंडोनेशिया

6 सितंबर: जापान

8 सितंबर: दक्षिण कोरिया

9 सितंबर: चीनी ताइपे

पुरुष टीम की नजर रिकॉर्ड छठे खिताब पर

भारतीय पुरुष टीम इस प्रतियोगिता में पिछली तीन बार से चैंपियन है और अब तक पांच बार महाद्वीपीय खिताब जीत चुकी है। ऐसे में अनमोल एक्का की अगुवाई वाली टीम के पास रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने का मौका है। वहीं महिला टीम पिछले दो संस्करणों की विजेता है और खैदेम शिलेमा चानू की कप्तानी में उसकी नजर लगातार तीसरी ट्रॉफी पर होगी। दोनों भारतीय टीमें चीन में मजबूत तैयारी के बाद खिताब की दावेदारी पेश करेंगी।