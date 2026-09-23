काउंटी डरहम, इंग्लैंड: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 44 रन की पारी के दौरान रूट ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 23,000 रन पूरे कर लिए। वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं।

394वें इंटरनेशनल मैच में रचा इतिहास

जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेले जा रहे वनडे के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 394वें मैच में 23,000 रन का आंकड़ा पार किया। रूट इस मैच में अपना 48वां वनडे अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। शुरुआती दो विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने 52 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। हालांकि, डेब्यू कर रहे सचिंदु कोलंबेज ने उन्हें बोल्ड कर उनकी पारी खत्म कर दी।

23 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जो रूट अब 8वें नंबर पर हैं।

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34,357 रन, 664 मैच

विराट कोहली (भारत) - 28,359 रन, 562 मैच

कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28,106 रन, 594 मैच

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27,483 रन, 560 मैच

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25,957 रन, 652 मैच

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 25,534 रन, 519 मैच

राहुल द्रविड़ (भारत) - 24,208 रन, 509 मैच

जो रूट (इंग्लैंड) - 23,000+ रन, 394 मैच

टॉप-8 में विराट के अलावा रूट ही एक्टिव बल्लेबाज

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों में विराट कोहली के बाद जो रूट ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। विराट अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।रूट की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं और इसके बाद वनडे में भी लगातार रन कर रहे हैं।

इंग्लैंड के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज से काफी आगे

इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो रूट अपने हमवतन बल्लेबाजों से काफी आगे हैं। इस लिस्ट में उनके बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का नंबर आता है। कुक ने 257 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 15,737 रन बनाए। इनमें टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 12,472 रन हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 100 से कम रन बनाए।

टेस्ट में 14,278 रन, वनडे में 8 हजार के करीब

जो रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 14,278 रन दर्ज हैं। वह वनडे क्रिकेट में भी 8,000 रन के आंकड़े के बेहद करीब हैं। अगर वह श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में 8,000 रन पूरे कर लेते हैं, तो वह वनडे क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 34वें बल्लेबाज बन जाएंगे।

सात साल से नहीं खेला T20I

जो रूट की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौजूदगी के बावजूद टी20 इंटरनेशनल में उनका करियर लंबे समय से रुका हुआ है। उन्होंने सात साल से ज्यादा समय से कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है।

रूट ने इंग्लैंड के लिए 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 893 रन हैं। इसके अलावा वह मौजूदा समय में टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी प्रमुख नाम नहीं हैं। इसके बावजूद टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनके शानदार रिकॉर्ड ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के खास क्लब में पहुंचा दिया है।