नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के लिए 2016 से 2020 के बीच 24 टेस्ट मैच खेलने वाले जीत रावल ने 2026-27 के घरेलू सीजन से पहले पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रावल ने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन से कहा, 'यह फ़ैसला लेते हुए मुझे बहुत सम्मान और सौभाग्य महसूस हो रहा है। मैं शांति और संतुष्टि महसूस कर रहा हूं। बचपन का सपना जाहिर है कि‘ब्लैक कैप्स'के लिए खेलना था और मैं गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखता हूं। यह केवल मेरा सपना नहीं था, बल्कि मेरे पिता का भी सपना था। हमने एक मौका देखा और वे परिवार को यहां ले आए ताकि मुझे अपने सपने को जीने का मौका मिल सके।'

सितंबर में 38 साल के हुए रावल ने अपने उस करियर को अलविदा कह दिया, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2008 में हुई थी। उन्होंने किशोरावस्था में भारत के गुजरात राज्य से ऑकलैंड आकर, वेस्टइंडीज की टूरिंग टीम के खिलाफ ऑकलैंड के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था। जब वे अहमदाबाद के विद्यानगर स्कूल के लिए खेलते थे, तब वे पार्थिव पटेल के ओपनिंग पाटर्नर थे। हालांकि न्यूजीलैंड जाने के बाद ऑकलैंड के लिए उन्होंने मिडिल ऑडर्र में खेलना शुरू किया, लेकिन वे न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में सबसे सफल ओपनर्स में से एक बन गए। उन्होंने अपनी 292 प्रथम श्रेणी पारियों में से 285 में ओपनिंग की और 37.36 की औसत से 10,127 रन बनाए, जिसमें इस पोजीशन पर 23 शतक भी शामिल थे।

दिसंबर 2025 में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की कप्तानी करते हुए, वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले 30वें न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज बने। उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच एनडी के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ, इस साल की शुरुआत में पिछले प्लंकेट शील्ड में था। कुल मिलाकर, रावल ने चार दिन के प्लंकेट शील्ड में 8662 रन बनाए। इस प्रतियोगिता के इतिहास में रावल से ज़्यादा रन सिर्फ माइकल पैप्स (11,463), मैथ्यू सिंक्लेयर (8842) और पीटर फुल्टन (8719) ने बनाए हैं। रावल ने 2016 में क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपना पहला शतक (जो उनका एकमात्र शतक था) बनाने के लिए उन्हें 28 पारियां लगीं। इसके साथ ही उन्होंने सात अर्धशतक भी लगाए। वे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) साइकल के दौरान न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थे, जिसे उन्होंने जून 2021 में जीता था। खिताब जीतने के बाद टेस्ट मेस के साथ देश भर में हुए एक हफ़्ते लंबे टूर का भी रावल हिस्सा थे।

रावल ने कहा, 'जब मैं टीम का हिस्सा था, तो वह हमारे टेस्ट इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक था। हमारी टीम बहुत अच्छी थी और हमने उस दौरान काफी सफलता भी हासिल की। मुझे टीम के लिए योगदान देने में बहुत मज़ा आया। अपने करियर की शुरुआत में, मैंने शतक तो नहीं लगाया था, लेकिन मुझे अच्छी शुरुआत मिल रही थी और मैं टीम को मज़बूत नींव बनाने में मदद कर रहा था। मुझे याद है कि शतक लगाने का काफ़ी बाहरी दबाव था, लेकिन अंदरूनी तौर पर केन विलियमसन, रॉस टेलर और दूसरे सीनियर खिलाड़यिों ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैंने शतक नहीं लगाया है। उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं योगदान दे रहा हूं, जो बहुत बड़ी बात थी और इससे मुझे काफी सहज महसूस हुआ। अपने करियर के बाद के हिस्से में, इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी सीरीज के दौरान मेरी फ़ॉर्म थोड़ी गिर गई - ऐसी जगह जहाँ हमने सालों से दौरा नहीं किया था।। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि कुछ मैच ऐसे थे जहां मैं उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। और फिर, दुर्भाग्य से,टीम प्रबंधन ने किसी और रास्ते पर जाने का फैसला किया... मुझे निराशा हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि किसी और ने वह काम किया जिसकी उस समय टीम को ज़रूरत थी।' टीम के क्रिकेट जनरल मैनेजर इयान सैंडब्रुक ने एक बयान में कहा, 'एनडी के नजरिए से देखें तो जीत हमारे साथ जुड़ने के बाद से ही एक बेहतरीन सीनियर खिलाड़ी और लीडर रहे हैं। उनके रन (और विकेट!) और शांत स्वभाव वाली लीडरशिप की कमी खलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीत एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वे सबका सम्मान करने वाले, वफ़ादार और टीम के एक शानदार साथी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है।'

