नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज को पारी की दूसरी ही गेंद पर आउट करते हुए बुमराह ने टी20 क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार के बाद इस खास क्लब में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। उनके इस शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

बुमराह ने दूसरे ही गेंद पर दिलाई सफलता

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह ने पारी के शुरुआती ओवर में ही भारत को बड़ी सफलता दिला दी।

बुमराह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, जो रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए तेजी से ऊपर उठी। गुरबाज ने गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन शॉट पर नियंत्रण नहीं रख सके। गेंद हवा में उछली और स्लिप में खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। गुरबाज सिर्फ दो गेंदों का सामना कर पवेलियन लौट गए। इसी विकेट के साथ बुमराह ने टी20 क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए।

टी20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय

जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस खास क्लब में शामिल होकर बुमराह ने अपने शानदार टी20 करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली। नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने की उनकी क्षमता एक बार फिर देखने को मिली। बुमराह ने महत्वपूर्ण समय पर गुरबाज का विकेट लेकर अफगानिस्तान को शुरुआती झटका दिया।

भुवनेश्वर और चहल के खास क्लब में बुमराह

भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब तीन नाम शामिल हो गए हैं:

युजवेंद्र चहल

भुवनेश्वर कुमार

जसप्रीत बुमराह

बुमराह का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है, क्योंकि वह लंबे समय से भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज रहे हैं और तीनों फॉर्मेट में अपनी पहचान बना चुके हैं।

भारत ने सात विकेट से दर्ज की जीत

अफगानिस्तान की ओर से मिले 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में 82 रन बनाए और भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी। उनके अलावा भारतीय बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया।

भारत ने 17.2 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में बढ़त हासिल कर ली।

बुमराह की उपलब्धि और भारत की जीत एक साथ

पहले टी20I में भारत की जीत के साथ जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी चर्चा का केंद्र रहा। गुरबाज का विकेट लेने के साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे किए और भुवनेश्वर कुमार तथा युजवेंद्र चहल के विशेष क्लब में जगह बनाई। भारतीय टीम अब सीरीज के अगले मुकाबले में भी जीत दर्ज कर बढ़त मजबूत करना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान की नजर वापसी पर होगी।