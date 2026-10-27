नई दिल्ली: टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए की ओर से एक अनौपचारिक टेस्ट मैच खेल सकते हैं। हालांकि, पंत की वापसी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी।

बुमराह और पंत को लेकर आया बड़ा अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं। दोनों खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार दिवसीय सीरीज के तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की योजना है। यह मुकाबला 7 नवंबर से लिंकन में शुरू होना है।

1 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं दोनों खिलाड़ी

रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह और पंत के 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने की उम्मीद है। तीसरा अनौपचारिक टेस्ट दोनों खिलाड़ियों के लिए आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले तैयारी का अहम मौका होगा। हालांकि, मैदान पर उनकी वापसी और खेलने की अंतिम स्थिति फिटनेस से जुड़ी मंजूरी पर निर्भर करेगी।

पंत ने शुरू की हल्की ट्रेनिंग, विकेटकीपिंग अभी बाकी

रिपोर्ट्स के अनुसार, पंत ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी विकेटकीपिंग ड्रिल्स शुरू नहीं की हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ मुकाबले में उनकी भागीदारी फिटनेस में सुधार और जरूरी मंजूरी पर निर्भर करेगी।

पंत की जगह किस खिलाड़ी को मिला इंडिया ए में मौका?

कुमार कुशाग्र को इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने 2026 दलीप ट्रॉफी के फाइनल और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के शुरुआती मुकाबले में शतक लगाकर प्रभावित किया था। हालांकि, वह न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। ईशान किशन के चोटिल होने के बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी जगह मिली है।

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले मैच में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?

इंडिया ए के पहले अनौपचारिक टेस्ट में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। हालांकि, साई सुदर्शन ने पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में 91 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने भी शानदार 199 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। वॉशिंगटन सुंदर ने भी दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा।

क्या अर्शदीप सिंह को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है?

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने संकेत दिया है कि अर्शदीप सिंह भी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण की चर्चा में शामिल हैं। मोर्कल के मुताबिक, अर्शदीप मेहनती खिलाड़ी हैं और जरूरत पड़ने पर रेड-बॉल क्रिकेट में भी योगदान दे सकते हैं। हालांकि, उनके टेस्ट डेब्यू को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर, फिटनेस मंजूरी के अधीन), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज।

अब फिटनेस रिपोर्ट पर रहेंगी सभी की नजरें

बुमराह और पंत की संभावित वापसी भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकती है। टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास मैच में खेलना दोनों को मैच फिटनेस हासिल करने का मौका देगा। हालांकि, बुमराह और पंत की अंतिम उपलब्धता को लेकर आधिकारिक पुष्टि और पंत की फिटनेस मंजूरी का इंतजार रहेगा।

