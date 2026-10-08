जोहान्सबर्ग: SA20 सीजन 5 के प्लेयर ऑक्शन में 18 वर्षीय जेसन राउल्स ने सबसे बड़ी बोली हासिल कर सबको चौंका दिया। जोहान्सबर्ग में हुई नीलामी में Joburg Super Kings ने उन्हें 1,74,248 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। अंडर-23 क्रिकेटर राउल्स के लिए MI Cape Town और JSK के बीच जबरदस्त बोली युद्ध हुआ, जिसमें आखिरकार JSK ने बाजी मारी।

फाफ डु प्लेसिस पर भी लगी बड़ी बोली

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी ऑक्शन के सबसे बड़े नामों में रहे। उन्हें Joburg Super Kings ने 1,62,286 अमेरिकी डॉलर में अपने साथ जोड़ा। 42 वर्षीय डु प्लेसिस के लिए JSK और MI Cape Town के बीच मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में वह एक बार फिर वांडरर्स लौटेंगे, जहां वह पिछले चार SA20 सीजन खेल चुके हैं।

डु प्लेसिस के साथ होंगे कीरोन पोलार्ड

Joburg Super Kings ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को भी अपनी टीम में शामिल किया। पोलार्ड के लिए JSK ने 90,162 अमेरिकी डॉलर खर्च किए। पुरुष T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर पहचान रखने वाले पोलार्ड टीम में आक्रामक बल्लेबाजी, मैच मैनेजमेंट और बड़े टूर्नामेंट का अनुभव लेकर आएंगे।

MI Cape Town ने वियान मुल्डर और हेटमायर को खरीदा

MI Cape Town ने भी ऑक्शन में बड़े नामों पर दांव लगाया। फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर को 1,56,274 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसके अलावा वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर को 90,162 अमेरिकी डॉलर में टीम में शामिल किया गया। हेटमायर MI Cape Town की पहली खरीद रहे।

राउल्स की बोली ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान

ऑक्शन का सबसे रोमांचक पल जेसन राउल्स को लेकर आया। सेंट डेविड्स मारिस्ट इनांडा के छात्र और Rain Schools SA20 के पूर्व खिलाड़ी राउल्स के लिए MI Cape Town और Joburg Super Kings के बीच लगातार बोली लगी। JSK ने अंत में 1,74,248 अमेरिकी डॉलर की बोली लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।

ग्रेम स्मिथ ने युवा प्रतिभा को बताया बड़ी उपलब्धि

SA20 लीग कमिश्नर ग्रेम स्मिथ ने ऑक्शन को लीग की बढ़ती पहचान का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अब लीग में अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ियों को भी बड़े मौके मिल रहे हैं।

'इस साल की नीलामी ने बिल्कुल दिखा दिया कि SA20 क्या बन चुका है। यह अब ऐसी जगह बन गई है, जहां फाफ डु प्लेसिस, शिमरोन हेटमायर और ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं के साथ नजर आते हैं।'

18 साल के राउल्स को लेकर उत्साहित हैं स्मिथ

ग्रेम स्मिथ ने जेसन राउल्स को ऑक्शन का सबसे खास आकर्षण बताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी बोली लगना SA20 के भविष्य की दिशा दिखाता है।

'मेरे लिए जेसन राउल्स इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे। एक 18 वर्षीय खिलाड़ी के लिए दिन की सबसे बड़ी बोली लगना बताता है कि फ्रेंचाइजी अगली पीढ़ी पर कितना भरोसा कर रही हैं। पिछले साल ही वह बारिश से प्रभावित Schools SA20 के फाइनल में खेल रहे थे और आज वह दुनिया के कुछ बेहतरीन T20 सितारों वाली टीम का हिस्सा होंगे। यही वह रास्ता है जिसे हमने तैयार करने की कोशिश की थी और इसे काम करते देखना बेहद उत्साहजनक है।'

सनराइजर्स ने भी पूरी की अपनी टीम

तीन बार की चैंपियन Sunrisers Eastern Cape ने भी ऑक्शन में समझदारी से खरीदारी करते हुए अपनी 19 खिलाड़ियों की टीम पूरी कर ली। फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रेग ओवरटन को टीम में शामिल किया। इससे टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत हुआ है।

MI Cape Town ने ट्रेंट बोल्ट की कराई वापसी

MI Cape Town ने न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को दोबारा टीम में शामिल किया। इसके अलावा 21 वर्षीय ओलिवर व्हाइटहेड को भी फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ा। वहीं Joburg Super Kings ने SA20 की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को और बढ़ाते हुए अमेरिका के एंड्रीज गौस और जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को खरीदा।

17 जनवरी 2027 से शुरू होगा SA20 सीजन 5

SA20 का पांचवां सीजन 17 जनवरी 2027 से शुरू होगा। उद्घाटन मुकाबले में Sunrisers Eastern Cape की टीम गक्बेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में Pretoria Capitals की मेजबानी करेगी। यह मुकाबला पिछले सीजन के फाइनल की पुनरावृत्ति होगा, जिसमें दोनों टीमें खिताब के लिए आमने-सामने हुई थीं। नए सीजन में युवा खिलाड़ियों और बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।