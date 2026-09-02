नागोया, जापान: Asian Games 2026 शुरू होने से पहले क्रिकेट को लेकर सुविधाओं का मुद्दा चर्चा में है। भारत, पाकिस्तान समेत एशिया की कुछ प्रमुख क्रिकेट टीमों ने जापान में खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और होटल के कमरों को लेकर चिंता जताई है। अब जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने इन शिकायतों पर अपनी स्थिति साफ करते हुए तैयारियों का बचाव किया है।

होटल के कमरों को लेकर उठे सवाल

एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। क्रिकेट मुकाबलों के लिए निसिन क्रिकेट ग्राउंड को तैयार किया गया है, जो कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में स्थित है। यह मैदान पहले बेसबॉल के लिए इस्तेमाल होता था और मार्च में इसका क्रिकेट मैदान के रूप में बदलाव पूरा किया गया।

करीब 2,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस मैदान पर पहले ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier के मुकाबले खेले जा चुके हैं। हालांकि, भारत और पाकिस्तान समेत कुछ क्रिकेट बोर्ड ने पिच और खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध ड्रेसिंग रूम जैसी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं।

भारत-पाकिस्तान समेत कई बोर्ड ने जताई चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के क्रिकेट अधिकारियों ने सुविधाओं से जुड़ी चिंताओं को लेकर आपस में चर्चा की है। इन शिकायतों के बाद Asian Cricket Council की ओर से एक निरीक्षण टीम जापान भेजे जाने की योजना है। यह टीम मैदान और दूसरी सुविधाओं का जायजा लेकर यह देखेगी कि आयोजन स्थल अंतरराष्ट्रीय मानकों पर कितना खरा उतरता है।

जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियों का किया बचाव

जापान क्रिकेट एसोसिएशन के CEO नाओकी एलेक्स मियाजी ने आयोजन की तैयारियों का बचाव किया है। उन्होंने बताया कि एची प्रीफेक्चर में क्रिकेट के लिए पहले से कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था और कम समय में नए क्रिकेट मैदान को तैयार करना बड़ी चुनौती थी। मियाजी के मुताबिक Aichi-Nagoya Games Organizing Committee ने Asian Cricket Council और OCA के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को भी पूरे आकार के क्रिकेट मैदान को तैयार करने में मदद के लिए श्रेय दिया।

मैदान को लेकर बड़ा दावा

मियाजी ने माना कि इतने कम समय में मैदान तैयार करने की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उन्हें अंतिम नतीजे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि तैयार किया गया मैदान और उसकी सतह Asian Games के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन क्रिकेट मैदान हो सकता है। इस दावे के बाद अब सभी की नजरें टूर्नामेंट शुरू होने पर होंगी, जब अलग-अलग देशों की टीमें इस मैदान पर वास्तविक मुकाबले खेलेंगी।

होटल से मैदान तक करीब 20 किलोमीटर का सफर

मैदान के अलावा खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी चर्चा में है। क्रिकेट, फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के खिलाड़ियों के लिए नागोया में तय होटल की व्यवस्था की गई है। इन होटलों से क्रिकेट मैदान की दूरी करीब 20 किलोमीटर बताई गई है।

कुछ टीमों ने होटल के कमरों के आकार को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि दो खिलाड़ियों के साथ बड़े खेल उपकरण और निजी सामान रखने में छोटे कमरों में परेशानी हो सकती है।

अपनी पसंद का होटल चुन सकते हैं क्रिकेट बोर्ड

मियाजी ने इन शिकायतों पर कहा कि दूसरे कई खेलों के खिलाड़ियों के लिए इससे भी ज्यादा सामान्य और सीमित सुविधाओं वाली रहने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई क्रिकेट बोर्ड बेहतर या ज्यादा आरामदायक व्यवस्था चाहता है, तो वह आधिकारिक व्यवस्था से बाहर जाकर अपने खिलाड़ियों के लिए अलग होटल बुक कर सकता है।

अब Asian Cricket Council की निरीक्षण प्रक्रिया के बाद ही यह तस्वीर और साफ होगी कि जापान में Asian Games क्रिकेट के लिए उपलब्ध सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की जरूरतों को कितना पूरा करती हैं।