नागोया: भारत के जय मीणा ने एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को पुरुषों की एकल सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में उन्हें जापान के तुकोया कुरोसाका के खिलाफ 2-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही उनका कांस्य पदक पक्का हो गया।

45 मिनट तक चला सेमीफाइनल मुकाबला

26 वर्षीय जय मीणा ने मुकाबले में तीन गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की, लेकिन वह अपनी लय को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। 45 मिनट तक चले सेमीफाइनल में कुरोसाका ने उन्हें 4-2 से हराया। मुकाबले का स्कोर 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4 रहा।

शुरुआत में संघर्ष करते नजर आए मीणा

मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले और 2022 के राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जय मीणा को मुकाबले की शुरुआत में अपनी लय हासिल करने में परेशानी हुई। कुरोसाका ने पहले तीन गेम आसानी से अपने नाम किए और मीणा पर दबाव बना दिया।

शानदार वापसी के बाद फिर पिछड़े

तीन गेम से पिछड़ने के बाद मीणा ने जोरदार वापसी की। उन्होंने चौथे गेम में कुरोसाका को 4-1 से हराया। इसके बाद पांचवें गेम में भी भारतीय खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए 6-4 से जीत दर्ज की। इस वापसी के बाद मीणा ने फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जगा दी थी।

छठे गेम में कुरोसाका ने किया पलटवार

कुरोसाका ने हालांकि छठे गेम में फिर से अपनी लय हासिल कर ली। जापानी खिलाड़ी ने छठा गेम 4-1 से जीतकर मुकाबला 4-2 से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह बना ली। इस हार के साथ जय मीणा को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

क्वार्टर फाइनल में भी रोमांचक जीत

इससे पहले बुधवार को ही जय मीणा ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिलीपींस के शेरविन नुगिट को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने नुगिट को 4-3 से शिकस्त दी। यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक रहा और मीणा ने 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 के स्कोर से जीत दर्ज की।

पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी दी थी मात

क्वार्टर फाइनल से पहले जय मीणा ने ग्रुप डी के मुकाबले में पाकिस्तान के अराइन हुसैन को 4-0 से हराया था। इस जीत के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और आगे बढ़ते हुए भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस में पदक सुनिश्चित किया।

तीसरे एशियन गेम्स में जीता पहला पदक

जय मीणा का यह तीसरा एशियन गेम्स है। उन्होंने 2018 और 2022 के एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन दोनों ही मौकों पर वह पदक दौर तक नहीं पहुंच सके थे। इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना पहला एशियन गेम्स पदक पक्का किया और सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए इतिहास रचा।

विश्व चैंपियनशिप में भी जीत चुके हैं पदक

जय मीणा इससे पहले 2024 विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। उन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब एशियन गेम्स में पुरुष एकल वर्ग का कांस्य उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि बन गया है।