नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 के दूसरे मुकाबले में एफसी गोवा और चेन्नईयिन एफसी के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। शनिवार को गोवा के फतोर्डा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने 1-1 से ड्रॉ खेला। चेन्नईयिन एफसी ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन एफसी गोवा ने शानदार वापसी करते हुए मैच बराबरी पर समाप्त किया। इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत एक-एक अंक के साथ की।

इरफान यादवाड ने 64वें मिनट में चेन्नईयिन को दिलाई बढ़त

मुकाबले का पहला हाफ काफी संघर्षपूर्ण रहा। दोनों टीमों ने पीछे से खेल बनाते हुए विपक्षी टीम के गोल क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। पहले 45 मिनट के बाद स्कोर 0-0 रहा।

दूसरे हाफ में चेन्नईयिन एफसी ने आक्रामक रुख अपनाया और 64वें मिनट में इरफान यादवाड ने शानदार गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। उन्होंने दाएं पैर से सटीक शॉट लगाते हुए गेंद को गोल के दूर वाले कोने में पहुंचाया। इस गोल के बाद चेन्नईयिन की टीम ने अपनी बढ़त मजबूत करने की कोशिश की।

रेमन टाके ने भी एफसी गोवा की रक्षा को दी चुनौती

बढ़त मिलने के बाद चेन्नईयिन एफसी ने दूसरा गोल करने के लिए हमले जारी रखे। रेमन टाके ने दाईं ओर से तंग कोण पर निचले बाएं कोने की तरफ जोरदार शॉट लगाकर एफसी गोवा की रक्षापंक्ति को चुनौती दी। हालांकि, मेजबान टीम ने दबाव के बीच मुकाबले में बने रहने की कोशिश जारी रखी।

रेमन का शॉट पोस्ट से टकराया, उदांता सिंह ने क्रॉसबार पर मारी गेंद

एक गोल से पिछड़ने के बाद एफसी गोवा ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। 70वें मिनट में रेमन ने लंबी दूरी से शानदार घुमावदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट से टकराकर वापस आ गई। इसके बाद उदांता सिंह ने भी गोल करने का बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। लगातार मिल रहे इन मौकों ने चेन्नईयिन एफसी पर दबाव बढ़ा दिया।

75वें मिनट में चिकी ने हेडर से दिलाया बराबरी का गोल

एफसी गोवा की लगातार कोशिशें आखिरकार 75वें मिनट में रंग लाईं। आक्रामक हाफ में उदांता सिंह पर फाउल होने के बाद मेजबान टीम को फ्री किक मिली। चिकी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार हेडर लगाया और गेंद को गोल के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ एफसी गोवा ने स्कोर 1-1 कर दिया और मुकाबले में फिर से जान आ गई।

79वें मिनट में चिकी ने फिर किया गोल का प्रयास

बराबरी हासिल करने के बाद एफसी गोवा ने जीत के लिए दबाव बनाए रखा। 79वें मिनट में चिकी ने बॉक्स के अंदर से एक और प्रयास किया, लेकिन वह टीम को बढ़त दिलाने में सफल नहीं रहे। मेजबान टीम लगातार निर्णायक गोल की तलाश में रही, जबकि चेन्नईयिन एफसी ने भी जवाबी हमलों के जरिए मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की।

चेन्नईयिन एफसी को भी मिला विजयी गोल का मौका

मुकाबले के अंतिम चरण में चेन्नईयिन एफसी ने भी गोल करने का प्रयास किया। बाईं ओर से आए क्रॉस पर रेमन टाके ने हेडर लगाया, लेकिन गेंद क्रॉसबार के ऊपर से निकल गई। उस समय गोलकीपर अपनी लाइन से आगे थे, ऐसे में यह चेन्नईयिन के लिए बढ़त हासिल करने का अहम मौका साबित हो सकता था। हालांकि, टीम इस अवसर को भुना नहीं सकी।

अंतिम मिनटों में दोनों टीमों ने की जीत की कोशिश

मैच के अंतिम मिनटों में दोनों टीमों ने निर्णायक गोल करने के लिए लगातार प्रयास किए। एफसी गोवा ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया और कुल चार कॉर्नर हासिल किए, जबकि चेन्नईयिन एफसी को एक कॉर्नर मिला। इसके बावजूद कोई भी टीम दूसरा गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

ISL 2026-27 में दोनों टीमों को मिला एक-एक अंक

इस ड्रॉ के साथ एफसी गोवा और चेन्नईयिन एफसी ने इंडियन सुपर लीग के नए सीजन की शुरुआत एक-एक अंक के साथ की। एक गोल से पिछड़ने के बाद एफसी गोवा की वापसी उसके आक्रामक खेल और लगातार प्रयासों को दर्शाती है। वहीं, चेन्नईयिन एफसी शुरुआती बढ़त को जीत में बदलने में नाकाम रही। फतोर्डा में खेला गया यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक शुरुआत साबित हुआ।