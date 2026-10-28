गोवा: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में बुधवार को FC Goa और Sporting Club Delhi के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। गोवा की टीम घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर अपने अभियान को नई रफ्तार देना चाहेगी, जबकि दिल्ली की टीम लगातार दो हार के बाद अंक हासिल करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ गोवा को लय हासिल करनी है, तो दूसरी ओर दिल्ली को बढ़त गंवाने की समस्या से पार पाना है।

AFC चैलेंज लीग से बाहर होने के बाद वापसी पर FC Goa की नजर

FC Goa ने इस सीजन में अब तक इंडियन सुपर लीग का केवल एक मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने Chennaiyin FC के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद एशियाई प्रतियोगिता AFC Challenge League में टीम का सफर समाप्त हो गया। अब घरेलू लीग में वापसी करते हुए गोवा की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करना चाहेगी। टीम को अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाने और घरेलू मैदान का फायदा उठाने की जरूरत होगी।

‘हर मुकाबला अहम है’, कोच गौरमांगी सिंह ने बताई रणनीति

FC Goa के मुख्य कोच गौरमांगी सिंह ने Sporting Club Delhi के खिलाफ मुकाबले को महत्वपूर्ण बताते हुए टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, “हर मुकाबला महत्वपूर्ण है। दिल्ली के खिलाफ हमारा मैच खास तौर पर अहम है। एशियाई प्रतियोगिता से लौटने के बाद अब हम जीत के साथ शुरुआत करना चाहते हैं।” कोच के मुताबिक, टीम को अपने खेल में उसी तीव्रता, प्रतिबद्धता और एकाग्रता को बनाए रखना होगा, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है।

चिकी बोरेगो शानदार फॉर्म में, लगातार चार मैचों में किया गोल

FC Goa के फॉरवर्ड क्रिस्टियन ‘चिकी’ बोरेगो इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर अपने पिछले चार मुकाबलों में लगातार गोल किए हैं। उनकी मौजूदगी गोवा के आक्रमण को मजबूती दे सकती है। हालांकि, चिकी व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बजाय टीम की जीत को प्राथमिकता दे रहे हैं और दिल्ली के खिलाफ भी गोल करके तीन अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे।

Sporting Club Delhi की शुरुआत खराब, दोनों मैचों में गंवाई बढ़त

Sporting Club Delhi के लिए सीजन की शुरुआत निराशाजनक रही है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में Bengaluru FC के खिलाफ हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त बना रखी थी, लेकिन अंत में उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद Mohun Bagan Super Giant के खिलाफ भी दिल्ली ने 1-0 की बढ़त हासिल की, लेकिन मुकाबला 1-2 से गंवा दिया। लगातार दो मैचों में बढ़त के बावजूद हार मिलने से टीम की कमजोरियां उजागर हुई हैं।

गोवा के सामने जीत की चुनौती

FC Goa घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीजन की पहली लीग जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। वहीं, Sporting Club Delhi के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़त गंवाने की समस्या को दूर करना और पूरे 90 मिनट तक अपना प्रदर्शन बनाए रखना होगी। दोनों टीमों के लिए अंक महत्वपूर्ण हैं और मुकाबले का नतीजा उनके आगे के अभियान पर असर डाल सकता है। ऐसे में फतोर्दा में होने वाला यह मैच दोनों पक्षों के लिए अहम परीक्षा साबित होगा।