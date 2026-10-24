नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026/27 में मौजूदा चैंपियन ईस्ट बंगाल एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटर काशी को 5-1 से करारी शिकस्त दी। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबले में अके लोबा ने दो गोल दागे, जबकि डैनी रामिरेज, पीवी विष्णु और लुकास जोवलिंस्की ने एक-एक गोल किया।

आठवें मिनट में रामिरेज ने खोला खाता

ईस्ट बंगाल ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मैच के आठवें मिनट में डैनी रामिरेज ने गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। पेनल्टी एरिया के दाईं ओर से मिले मौके पर रामिरेज ने गेंद को गोलकीपर एल्बिनो गोम्स के ऊपर से निकालकर शानदार फिनिशिंग की।

विष्णु ने बढ़त को किया दोगुना

मैच के 16वें मिनट में ईस्ट बंगाल ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली। अके लोबा के शानदार पास पर पीवी विष्णु ने तेज जवाबी हमले को गोल में बदल दिया। उन्होंने बाएं पैर से गेंद को गोलपोस्ट के निचले बाएं कोने में पहुंचाया और टीम की स्थिति मजबूत कर दी।

लोबा ने पेनल्टी पर दागा गोल

ईस्ट बंगाल को 22वें मिनट में पेनल्टी मिली, जब वेन वाज ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर रामिरेज को गिरा दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए अके लोबा ने दाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी दाएं कोने में पहुंचाया। इस गोल के साथ उन्होंने सीजन में अपना खाता खोला और स्कोर 3-0 कर दिया।

दूसरे हाफ में ईस्ट बंगाल ने अपनाई सतर्क रणनीति

दूसरे हाफ की शुरुआत में ईस्ट बंगाल के मुख्य कोच हबास ने कुछ अहम बदलाव किए। उन्होंने राशिद, अके लोबा और विपिन सिंह को बाहर बैठाकर युवा खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने का मौका दिया। टीम ने इसके बाद गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने और अनावश्यक जोखिम से बचने की रणनीति अपनाई, जबकि इंटर काशी ने वापसी के लिए लगातार दबाव बनाया।

ईस्ट बंगाल ने दमदार प्रदर्शन से दर्ज की जीत

पूरे मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने आक्रामक खेल, तेज जवाबी हमलों और शानदार गोल फिनिशिंग का प्रदर्शन किया। अके लोबा के दो गोल और तीन अन्य खिलाड़ियों के योगदान ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मौजूदा चैंपियन ने इस प्रदर्शन के साथ ISL 2026/27 में अपनी ताकत का परिचय दिया, जबकि इंटर काशी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा।