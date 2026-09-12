नई दिल्ली: अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगने से बच गया। विकेटकीपर स्टार बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार के नेट्स सेशन के दौरान पीठ में तकलीफ के चलते मैदान से बाहर चले गए। हालांकि, शुरुआती संकेतों के मुताबिक चोट गंभीर नहीं है और किशन खुद चलकर मैदान से बाहर गए।

नेट्स में ईशान किशन की पीठ में आई तकलीफ

भारत के अफगानिस्तान दौरे की शुरुआत 13 सितंबर को पहले टी20I से होगी। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन में ईशान किशन को लेकर चिंता का माहौल बन गया। करीब 45 मिनट तक बल्लेबाजी करने के बाद किशन नेट्स में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की शॉर्ट गेंद से बचने की कोशिश कर रहे थे।

शॉर्ट गेंद के नीचे से निकलने की कोशिश के दौरान उनके शरीर का मूवमेंट थोड़ा असहज हुआ और उनकी पीठ में खिंचाव महसूस हुआ। इसके बाद टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे और ईशान की जांच की। इस घटना के बाद उनकी बल्लेबाजी का सेशन वहीं रोक दिया गया।

खुद चलकर मैदान से बाहर गए ईशान

ईशान किशन को तकलीफ में देखकर भारतीय खेमे में कुछ देर के लिए चिंता बढ़ गई थी, लेकिन शुरुआती स्थिति राहत देने वाली रही। किशन बिना किसी की मदद के खुद चलकर मैदान से बाहर गए और बाद में साथी खिलाड़ियों के साथ बाउंड्री के पास आइस बॉक्स पर आराम करते नजर आए।

किशन इस दौरान सामान्य और सहज नजर आए। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले उन्हें नवदीप सैनी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते हुए भी देखा गया। इससे फिलहाल किसी गंभीर चोट की आशंका कम हुई है।

चोट से पहले शानदार फॉर्म में थे ईशान

पीठ में तकलीफ से पहले ईशान किशन नेट्स में शानदार लय में नजर आए। उन्होंने गेंद को अच्छी तरह टाइम किया और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी की। दूसरी ओर, युवा वैभव सूर्यवंशी ने संजू सैमसन के साथ नेट्स में बल्लेबाजी की।

ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20I में ओपनिंग की भूमिका को लेकर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि, ईशान की फिटनेस इस चयन समीकरण में अहम भूमिका निभाएगी।

ईशान की गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ा नुकसान

अगर ईशान किशन चोट के कारण सीरीज से बाहर होते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा। राष्ट्रीय टीम में वापसी के बाद बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू टी20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने विश्व कप से पहले टीम में अपनी जगह मजबूत की थी।

2026 में ईशान भारत के लिए लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनके नाम 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 812 रन हैं और वह इस साल भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20I 13 सितंबर को

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर 2026 को खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान का रुख करेगी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट यही उम्मीद करेगा कि ईशान की पीठ की समस्या मामूली हो और वह जल्द ही पूरी तरह फिट होकर टीम के लिए उपलब्ध रहें।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की अपडेटेड टी20I टीम

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।