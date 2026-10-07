स्पोर्ट्स डेस्क। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज शानदार अंदाज में किया है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जहां शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं ईशान किशन ने भी नाबाद 37 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इस पारी के साथ ईशान ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

ईशान किशन ने कोहली का रिकॉर्ड किया अपने नाम

ईशान किशन अब एक कैलेंडर ईयर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2016 में 31 टी20 मैचों की 29 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 89.66 के शानदार औसत से 1614 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 14 अर्धशतक निकले थे। वहीं, ईशान किशन ने साल 2026 में अब तक 45 टी20 मैचों की 45 पारियों में 39.14 के औसत से 1644 रन बना लिए हैं। उनके नाम इस दौरान एक शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में नाबाद 37 रन की पारी खेलते ही उन्होंने कोहली के 1614 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।

भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा टी20 रन

ईशान किशन – 1644 रन (2026)

विराट कोहली – 1614 रन (2016)

अभिषेक शर्मा – 1602 रन (2025)

सूर्यकुमार यादव – 1503 रन (2022)

अभिषेक शर्मा – 1395 रन (2026)

अब सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड पर ईशान की नजर

विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ईशान किशन की नजर अब एक और बड़े रिकॉर्ड पर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। सूर्यकुमार ने 2022 में 1164 रन बनाए थे। ईशान किशन मौजूदा सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं और ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ बचे हुए चार मुकाबलों में उनके पास इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम करने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए जरूरी रन बनाने होंगे। टी20 क्रिकेट में ईशान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए आने वाले मुकाबलों में एक और बड़ा रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ सकता है।