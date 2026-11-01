हैमिल्टन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वह गेंदों के लिहाज से इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

32 गेंदों में जड़ा तूफानी अर्धशतक

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 32 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने पांच चौके और पांच छक्के लगाए। उन्हें टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे करने के लिए इस मुकाबले से पहले 45 रनों की जरूरत थी। उन्होंने मिचेल सैंटनर के ओवर में मिडविकेट की दिशा में चौका लगाकर इस उपलब्धि को हासिल किया। इसके बाद छक्का लगाकर उन्होंने अपना 14वां टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक भी पूरा किया।

अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव से पीछे ईशान

ईशान किशन ने 1345 गेंदों में अपने 2000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे किए। इस सूची में उनसे आगे अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव हैं। अभिषेक ने 1024 गेंदों में, जबकि सूर्यकुमार ने 1164 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था। ईशान की पारी का अंत ब्लेयर टिकनर ने किया। नाथन स्मिथ ने डीप मिडविकेट पर उनका कैच पकड़ा।

चोट से वापसी कर ईशान ने दिखाई दमदार बल्लेबाजी

ईशान किशन का इस सीरीज में प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा था। वह पहले और चौथे टी20 मुकाबले में क्रमशः 1 और 0 रन बना सके थे, जबकि दाएं पैर की मांसपेशियों में हल्की चोट के कारण दूसरे और तीसरे मुकाबले से बाहर रहे थे। पांचवें टी20 में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की।

भारत की प्लेइंग इलेवन में हुए दो बदलाव

गौरतलब है कि मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला, जबकि अक्षर पटेल और मयंक यादव को बाहर रखा गया। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम में ब्लेयर टिकनर ने मैथ्यू फिशर की जगह ली।