नई दिल्ली: BCCI ने 2026-27 ईरानी कप मुकाबले के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान कर दिया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि बल्लेबाज सरफराज खान उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। रेस्ट ऑफ इंडिया का सामना 2025-26 रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर से होगा।

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज से बाहर हुए पंत

ऋषभ पंत को आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। इसके बाद उन्हें ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की अगुवाई की जिम्मेदारी दी गई है। पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे मुकाबला अगस्त 2024 में खेला था। पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है, जबकि केएल राहुल को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

आकाश दीप की वापसी पर फिटनेस टेस्ट का फैसला

तेज गेंदबाज आकाश दीप भी लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। वह लोअर-बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण लंबे समय से मैदान से बाहर हैं। हालांकि, टीम में उनकी मौजूदगी अंतिम फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगी। आकाश दीप का पिछला प्रतिस्पर्धी मुकाबला फरवरी 2026 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच था। ऐसे में ईरानी कप में भी उनका सामना उसी टीम से हो सकता है।

रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव और युवा जोश

रेस्ट ऑफ इंडिया की तेज गेंदबाजी इकाई में मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी और आर्यन पांडे को शामिल किया गया है। वहीं, स्पिन विभाग की अगुवाई अनुकूल रॉय करेंगे। उनके साथ मानव सुथार और सारांश जैन भी टीम का हिस्सा हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी।

टीम की बल्लेबाजी को आर स्मरण और आयुष दोसजा मजबूती देंगे। दोनों खिलाड़ी पिछली रणजी ट्रॉफी में अपनी-अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे थे।

श्रीनगर में खेला जाएगा ईरानी कप मुकाबला

ईरानी कप 2026 का मुकाबला श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने रणजी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता जम्मू-कश्मीर की टीम होगी।

रेस्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जूयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसजा; *आकाश दीप का चयन अंतिम फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा।

न्यूजीलैंड दौरे से पहले पंत के लिए अहम मुकाबला

ईरानी कप ऋषभ पंत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उन्हें भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे से पहले मैच प्रैक्टिस हासिल करने का मौका मिलेगा। भारत अक्टूबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां पांच टी20I, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पंत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में अहम भूमिका निभानी है। इन मुकाबलों में अच्छे प्रदर्शन का भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की दौड़ पर भी असर पड़ सकता है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत काफी महत्वपूर्ण होगी।

जम्मू-कश्मीर को लगा बड़ा झटका

ईरानी कप मुकाबले में जम्मू-कश्मीर को तेज गेंदबाज औकिब नबी दर की कमी खलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में पहली बार चुने जाने के कारण औकिब नबी ईरानी कप मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 2025-26 रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर की खिताबी जीत के दौरान औकिब नबी टीम के सबसे प्रभावी गेंदबाज और शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा नुकसान मानी जा रही है।