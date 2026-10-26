नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख सामने आ गई है। खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित की जाएगी। इस दिन भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में दूसरा वनडे मुकाबला भी खेला जाना है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को एक ही दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल नीलामी का रोमांच देखने को मिलेगा।

15 नवंबर तक फ्रेंचाइजी को बताने होंगे रिटेन किए गए खिलाड़ी

आईपीएल फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची 15 नवंबर तक जमा करनी होगी। इसके बाद आईपीएल की ओर से टीमों को पंजीकृत खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे नीलामी के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर सकें। नीलामी से पहले वाले सप्ताह में खिलाड़ियों की अंतिम सूची और उनके सेट का क्रम भी फ्रेंचाइजी को सौंपे जाने की उम्मीद है।

ट्रेड विंडो में अब तक हुए दो बड़े सौदे

आईपीएल 2026 के समापन के बाद ट्रेड विंडो में अब तक दो बड़े सौदे हुए हैं। जून में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड किया, जिसके बदले टीम को कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव मिले। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज टी नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ट्रेड किया, जिसके बदले उसे अनकैप्ड लेग स्पिनर जीशान अंसारी मिले।

IPL 2027 का आयोजन मार्च के आखिर में संभव

आईपीएल 2027 के पूरे कार्यक्रम की आधिकारिक तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। इससे पहले 2024 में अगले तीन सत्रों के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 2027 का आईपीएल 14 मार्च से 30 मई के बीच प्रस्तावित था। हालांकि, सितंबर में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के बाद सचिव देवजीत सैकिया ने संकेत दिया था कि टूर्नामेंट 2027 में मार्च के अंतिम दिनों में शुरू हो सकता है।

2028 में होगा मेगा ऑक्शन, बदलेगा आईपीएल का नया चक्र

16 दिसंबर को होने वाला मिनी ऑक्शन आईपीएल के मौजूदा चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। इसके बाद 2028 सत्र से पहले मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा, जिससे टूर्नामेंट के अगले चरण की शुरुआत होगी। यह मेगा ऑक्शन आईपीएल के नए मीडिया राइट्स चक्र की शुरुआत से भी जुड़ा होगा। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक नए मीडिया राइट्स के लिए निविदा जारी नहीं की है।

RCB है मौजूदा चैंपियन, 2027 में खिताब बचाने उतरेगी टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है। टीम ने 2026 के फाइनल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब सभी फ्रेंचाइजी की नजरें रिटेंशन की समयसीमा, ट्रेड और मिनी ऑक्शन पर होंगी, जहां टीमें अपनी कमजोरियों को दूर कर अगले सीजन के लिए मजबूत संयोजन तैयार करने की कोशिश करेंगी।