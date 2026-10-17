नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की जगह नए चीफ सेलेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वसीम जाफर, रमेश पोवार, जेकब मार्टिन और कॉनर विलियम्स समेत कई पूर्व क्रिकेटरों का इंटरव्यू लिया गया है। इस पद के लिए वसीम जाफर को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

अजीत अगरकर के जाने के बाद चयन समिति में बदलाव

अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुआ था। उन्होंने जुलाई 2023 में मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी संभाली थी और उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 टी20 विश्व कप तथा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब जीते। अब बीसीसीआई पश्चिम क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर नए चयनकर्ता की नियुक्ति करने की तैयारी में है।

प्रज्ञान ओझा निभा रहे हैं अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका

अगरकर के जाने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा अंतरिम मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चयन समिति में शिव सुंदर दास, आरपी सिंह और अजय रात्रा भी शामिल हैं। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, समिति के पांच सदस्यों में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला सदस्य अध्यक्ष बनता है।

कौन-कौन हैं चीफ सेलेक्टर पद के दावेदार?

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिकेट सलाहकार समिति ने वसीम जाफर, रमेश पोवार, जेकब मार्टिन, कॉनर विलियम्स और सलिल अंकोला समेत कई पूर्व खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया है। इनमें जाफर और पोवार को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल, जिनका नाम पहले चर्चा में था, ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया।

वसीम जाफर की दावेदारी मजबूत

वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके अनुभव और घरेलू क्रिकेट की गहरी समझ के कारण उन्हें मुख्य चयनकर्ता पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

रमेश पोवार भी दौड़ में शामिल

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रमेश पोवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में दो बार काम कर चुके हैं और जूनियर क्रिकेट में भी उनका अनुभव रहा है। उनकी नियुक्ति होने पर प्रज्ञान ओझा के चयन समिति के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने रहने की संभावना हो सकती है।

रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर पूछे गए सवाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से रोहित शर्मा के वनडे भविष्य और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टी20 इंटरनेशनल टीम में लगातार मौका नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर सवाल किए गए। इसके अलावा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के उत्तराधिकारी को लेकर दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन सवालों से चयनकर्ताओं के सामने मौजूद अहम चुनौतियों का संकेत मिलता है।

चीफ सेलेक्टर की नियुक्ति कब होगी?

बीसीसीआई आने वाले दिनों में नए मुख्य चयनकर्ता के नाम पर अंतिम फैसला ले सकता है। चयन समिति की जिम्मेदारी सिर्फ टीम चुनने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और घरेलू क्रिकेट पर भी नजर रखनी होगी। 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए नए चयनकर्ता के लिए टीम में अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच संतुलन बनाना अहम होगा।

एक अन्य मुकाबले में इटली की सारा एरानी और जैस्मीन पाओलिनी ने झांग शुआई और अन्ना दानिलिना को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।