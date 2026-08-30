फ्लोरिडा (अमेरिका): इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर (MLS) में शानदार वापसी करते हुए मॉन्ट्रियल को 7-1 से करारी शिकस्त दी। टीम की इस बड़ी जीत के हीरो कप्तान लियोनेल मेसी रहे, जिन्होंने मुकाबले में चार गोल दागे। इस जीत के साथ इंटर मियामी ने लगातार पांच मैचों से चले आ रहे अपने जीत के सूखे को भी खत्म कर दिया।

वर्ल्ड कप फाइनल के बाद लीग मुकाबलों की बहाली के बाद इंटर मियामी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। टीम ने अपने पिछले पांच मैचों में चार मुकाबले गंवाए थे। हालांकि, शनिवार को फ्लोरिडा में मॉन्ट्रियल के खिलाफ मौजूदा MLS कप चैंपियन ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा।

कासेमिरो ने खोला खाता

इंटर मियामी के लिए ब्राजील के स्टार मिडफील्डर कासेमिरो ने 20वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचाया। यह वर्ल्ड कप के बाद क्लब से जुड़ने के बाद इंटर मियामी के लिए कासेमिरो का पहला गोल था। हालांकि, मॉन्ट्रियल ने 37वें मिनट में वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। फैबियन हर्बर्स ने बॉक्स के बाहर से शानदार लो शॉट लगाकर गेंद को गोल के निचले कोने में पहुंचाया।

फ्री-किक से मेसी ने दिलाई बढ़त

मॉन्ट्रियल की बराबरी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। इसके सिर्फ तीन मिनट बाद मेसी ने शानदार फ्री-किक के जरिए इंटर मियामी को फिर से बढ़त दिला दी। अर्जेंटीना के स्टार ने ऐसी लो कर्लिंग फ्री-किक मारी, जिसे मॉन्ट्रियल के गोलकीपर थॉमस गिलियर समझ नहीं सके। इंटर मियामी ने दूसरे हाफ में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। मेसी ने कई डिफेंडरों को छकाते हुए शानदार अंदाज में गेंद को गोल के निचले कोने में पहुंचाया और अपना दूसरा गोल पूरा किया।

मेसी ने असिस्ट कर सुआरेज को भी दिलाया गोल

इसके बाद मेसी ने गोल करने के साथ-साथ अपने पुराने बार्सिलोना साथी लुइस सुआरेज को भी गोल का मौका दिया। मेसी ने बेहतरीन पास खेला, जिसे सुआरेज ने बिना किसी गलती के गोल में बदलकर स्कोर 4-1 कर दिया।

मेसी ने पूरी की हैट्रिक

मैच के 83वें मिनट में मेसी ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। रोड्रिगो डी पॉल से पास मिलने के बाद मेसी ने आगे बढ़ते गोलकीपर गिलियर के ऊपर से बेहद नपे-तुले अंदाज में गेंद को गोल में डाल दिया। इसके बाद 89वें मिनट में युवा स्थानापन्न खिलाड़ी एलेक्स शॉ ने बॉक्स के बाहर से लो शॉट लगाकर इंटर मियामी का स्कोर 6-1 कर दिया।

इंजरी टाइम में चौथा गोल

मेसी यहीं नहीं रुके। इंजरी टाइम में उन्हें एक और फ्री-किक मिली और उन्होंने अपने खास अंदाज में गेंद को कर्ल कराते हुए गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ मेसी ने मुकाबले में चार गोल पूरे किए और इंटर मियामी की 7-1 की धमाकेदार जीत पर मुहर लगा दी।

ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दूसरे स्थान पर पहुंचा मियामी

इस बड़ी जीत के बाद इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। टीम के अब शीर्ष पर मौजूद नैशविल से सात अंक कम हैं। मॉन्ट्रियल की टीम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दूसरे स्थान से नीचे है।