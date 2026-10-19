रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

लगातार तीसरी जीत पर होगी भारत की नजर

भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 में शुरुआती झटकों के बावजूद वापसी करते हुए जीत हासिल की थी। जिम्बाब्वे ने अपने पहले भारत दौरे पर मेजबान टीम को धीमी पिच पर 114 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 रन पर चार विकेट गंवाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि, दीप्ति शर्मा और युवा ऑलराउंडर निकी प्रसाद ने संयमित प्रदर्शन करते हुए टीम को मुश्किल से निकाला। अब भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज का शानदार अंत करना चाहेगी।

निकी प्रसाद ने डेब्यू में छोड़ी छाप

20 वर्षीय निकी प्रसाद ने अपने सीनियर अंतरराष्ट्रीय करियर के पहले मुकाबले में नाबाद 39 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद दूसरे टी20 में उन्होंने गेंद से कमाल दिखाया और 7 रन देकर दो विकेट हासिल किए। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली दो गेंदों पर विकेट लेकर शानदार शुरुआत की। 2025 में अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी निकी ने सीनियर टीम में भी अपनी प्रतिभा साबित की है।

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी फॉर्म में लौटी

दूसरे टी20 में भारतीय सलामी जोड़ी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने सिर्फ 25 गेंदों पर 55 रन की तूफानी पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.5 ओवर में 96 रन जोड़े और भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई। मंधाना की फॉर्म में वापसी टीम के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि भारत को फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी लय मजबूत करनी है।

पहली टी20 जीत की तलाश में जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की टीम सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली वनडे जीत दर्ज करने के बाद भारत दौरे पर आई है। हालांकि, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका संघर्ष जारी है। टीम को 2026 में अब तक खेले गए अपने सभी 20 टी20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। जिम्बाब्वे को तीसरे मुकाबले में पहली जीत की उम्मीद होगी, जिसके लिए उसकी सलामी बल्लेबाज केलिस न्दलोवु को बेहतर शुरुआत देनी होगी। वह पिछले मैच में खाता खोले बिना आउट हो गई थीं।

गेंदबाजी में न्याशा ग्वांजुरा से उम्मीदें

जिम्बाब्वे की गेंदबाजी में ऑफ स्पिनर न्याशा ग्वांजुरा अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने पहले टी20 मुकाबले में भारतीय शीर्ष क्रम को झकझोरते हुए तीन विकेट हासिल किए थे। जिम्बाब्वे की टीम एक बार फिर उनसे प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद करेगी, ताकि भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके।

कब और कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजरें जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने पर होंगी।