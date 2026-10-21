रायपुर : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 92 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। हरमनप्रीत कौर की नाबाद 91 रन की विस्फोटक पारी और नंदनी शर्मा की शानदार गेंदबाजी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 124/7 रन ही बना सकी।

हरमनप्रीत कौर ने बल्ले से मचाया तहलका, 41 गेंदों में जड़े नाबाद 91 रन

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने महज 41 गेंदों में नाबाद 91 रन बनाए और भारतीय पारी को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। कप्तान ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आखिरी तक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करती रहीं।

भारत ने खड़ा किया 216 रन का विशाल स्कोर

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शेफाली वर्मा और अनुष्का शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अनुष्का ने 28 रन का योगदान दिया, जबकि शेफाली ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बनाए। इसके बाद हरमनप्रीत ने पारी की कमान संभाली और तेजी से रन बटोरते हुए भारत का स्कोर 20 ओवर में 216/7 तक पहुंचा दिया।

जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब, पहली ही गेंद पर लगा बड़ा झटका

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। केलीस न्दलोवु पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। अगले ओवर में टीम ने एक और विकेट गंवा दिया, जिससे मेहमान टीम पर शुरुआती दबाव काफी बढ़ गया। लगातार विकेट गिरने के कारण जिम्बाब्वे के लिए बड़े लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया।

जिम्बाब्वे की संयुक्त रूप से पांचवीं सबसे बड़ी हार

भारत के खिलाफ 92 रन की यह हार महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे की रनों के अंतर से संयुक्त रूप से पांचवीं सबसे बड़ी हार रही। साल 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जिम्बाब्वे को 153 रन और 133 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में टीम 110 रन से भी हारी थी। भारत के खिलाफ रायपुर में मिली हार भी 92 रन के अंतर से न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बराबर रही।

भारत ने 3-0 से जीती सीरीज, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दिखाया दम

तीसरे टी20 में शानदार जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हरमनप्रीत कौर की विस्फोटक बल्लेबाजी और नंदनी शर्मा की प्रभावशाली गेंदबाजी ने भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। बड़े स्कोर के बाद अनुशासित गेंदबाजी ने मेजबान टीम को मुकाबले में पूरी तरह हावी रखा और सीरीज का शानदार अंत किया।

INDW vs ZIMW 3rd T20I: स्कोरकार्ड

भारत महिला: 216/7 (20 ओवर)

जिम्बाब्वे महिला: 124/7 (20 ओवर)

नतीजा: भारत ने 92 रन से मुकाबला जीता और सीरीज 3-0 से अपने नाम की।