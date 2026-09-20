Asian Games 2026: दीपिका सहरावत के 8 गोल, भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज़्बकिस्तान को 19-0 से रौंदा

नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है। रविवार को गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में पूल बी के मुकाबले में भारत ने उज़्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। दीपिका सहरावत ने अकेले 8 गोल किए, जबकि इशिका चौधरी ने हैट्रिक लगाई।

दीपिका सहरावत ने दागे 8 गोल

भारत की ओर से दीपिका सहरावत ने 8वें, 22वें, 26वें, 33वें, 37वें, 38वें, 41वें और 54वें मिनट में गोल किए। उनके आठ गोलों में छह पेनल्टी कॉर्नर से आए। दीपिका ने इस मुकाबले में अपना 40वां अंतरराष्ट्रीय गोल भी पूरा किया।

इशिका चौधरी ने लगाई हैट्रिक

इशिका चौधरी ने 11वें, 42वें और 54वें मिनट में गोल करते हुए हैट्रिक पूरी की। लालरेम्सियामी हमारज़ोटे ने 7वें मिनट में, बलजीत कौर ने 12वें मिनट में और नेहा ने 18वें मिनट में गोल किया। नवनीत कौर ने 23वें और 45वें मिनट में दो गोल किए। लालथान्तुआंगी ने 43वें और 51वें मिनट में गोल दागे, जबकि साक्षी राणा ने 43वें मिनट में गोल किया।

पहले क्वार्टर में ही भारत ने बनाई बड़ी बढ़त

दुनिया की आठवें नंबर की भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत से ही 65वीं रैंकिंग वाली उज़्बेकिस्तान टीम पर दबाव बनाए रखा। भारत को बढ़त बनाने में सिर्फ छह मिनट लगे। कई मौकों के बाद लालरेम्सियामी ने गेंद को गोल में पहुंचाकर भारत का खाता खोला।

कुछ ही मिनट बाद दीपिका ने खाली जगह का फायदा उठाते हुए भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। यह उनका 40वां अंतरराष्ट्रीय गोल था। सुनेलिता टोप्पो ने इशिका चौधरी को तीसरा गोल करने में मदद की, जबकि अपने करियर में 50वीं बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं बलजीत कौर ने पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले चौथा गोल किया।

हाफ टाइम तक भारत 8-0 से आगे

भारतीय टीम की गोल करने की रफ्तार दूसरे क्वार्टर में भी जारी रही। भारत ने इस क्वार्टर में चार और गोल किए और हाफ टाइम तक 8-0 की बड़ी बढ़त बना ली। इसी दौरान दीपिका सहरावत ने अपनी हैट्रिक भी पूरी कर ली।

गोलकीपर सविता पूनिया को इस मुकाबले में ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। वह अपना 320वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही थीं और वंदना कटारिया के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं।

तीसरे क्वार्टर में भारत ने दोगुना किया स्कोर

तीसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा जारी रहा। भारत ने इस दौरान आठ गोल किए और अपनी बढ़त को 16-0 तक पहुंचा दिया। इनमें से चार गोल दीपिका सहरावत के खाते में आए। उज़्बेकिस्तान की टीम भारतीय आक्रमण का सामना करने में लगातार संघर्ष करती रही।

आखिरी क्वार्टर में तीन गोल और दागे

आखिरी क्वार्टर में भारत ने तीन और गोल किए और मुकाबला 19-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में 66 सर्कल पेनिट्रेशन और 62 प्रतिशत पजेशन दर्ज किया। दीपिका के आठ गोलों में छह पेनल्टी कॉर्नर से आए।

महिला हॉकी टूर्नामेंट से ओलंपिक का टिकट मिलेगा

आइची-नागोया 2026 में महिला हॉकी टूर्नामेंट का महत्व और भी बढ़ गया है। यह टूर्नामेंट लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफायर का काम करेगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को आगामी समर गेम्स के लिए सीधे क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा।

भारत ने 2023 हांगझोउ एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार भारतीय टीम की नजर बेहतर प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल जीतकर लॉस एंजेलिस ओलंपिक का टिकट हासिल करने पर होगी।

अब इंडोनेशिया से होगा भारत का मुकाबला

भारतीय महिला हॉकी टीम सोमवार को पूल बी के अपने दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया का सामना करेगी। पूल बी में भारत और इंडोनेशिया के अलावा मेजबान जापान, थाईलैंड और सिंगापुर की टीमें भी शामिल हैं।