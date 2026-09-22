आइची-नागोया: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 216/3 का विशाल स्कोर बनाया और इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

भारत ने जीता एशियन गेम्स 2026 का पहला गोल्ड

इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई है। महिला क्रिकेट टीम ने इससे पहले एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था और अब टीम ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है।

टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी

फाइनल में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रन की बड़ी साझेदारी की और भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी।

स्मृति मंधाना ने खेली 79 रन की तूफानी पारी

स्मृति मंधाना ने एक बार फिर बड़े मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 45 गेंदों पर 79 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। मंधाना की पारी ने भारत के रन रेट को लगातार ऊंचा बनाए रखा। इस पारी के दौरान मंधाना ने 11,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं।

शेफाली वर्मा ने भी मचाया धमाल

शेफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर 48 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। मंधाना के साथ उनकी 99 रन की साझेदारी ने भारत को पावरप्ले के बाद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शेफाली ने इस पारी के साथ एक कैलेंडर ईयर में महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

हरमनप्रीत कौर नहीं चला सकीं बल्ला

कप्तान हरमनप्रीत कौर फाइनल में बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। उन्होंने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल रहे। हालांकि, कप्तान के आउट होने के बाद ऋचा घोष ने भारतीय पारी को शानदार अंदाज में संभाला।

ऋचा घोष ने 22 गेंदों में ठोके 49 रन

भारत की पारी के अंत में ऋचा घोष ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ऋचा ने सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। ऋचा की इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 216/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट में किसी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा।

217 रन के लक्ष्य के सामने श्रीलंका की खराब शुरुआत

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत को तीसरे ओवर में पहली सफलता मिली। शफाली वर्मा ने इमेशा दुलानी को आउट कराया, जो 10 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सकीं। ऋचा घोष ने शानदार स्टंपिंग करते हुए इस विकेट में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका 3 ओवर में 22/1 पर पहुंच गया था।

शेफाली ने गेंद से भी किया कमाल

शेफाली वर्मा ने इसके बाद गेंद से भी अपना योगदान दिया। उन्होंने हसीनी परेरा को 3 गेंदों पर खाता खोले बिना आउट कर दिया। 4.4 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 30/2 हो गया। इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया।

दीप्ति शर्मा ने फिर किया चमारी को परेशान

श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने पावरप्ले में टीम के लिए 16 गेंदों पर 27 रन बनाए, लेकिन 6.5 ओवर में दीप्ति शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आठवीं बार था जब दीप्ति ने चमारी को अपना शिकार बनाया। पावरप्ले खत्म होने के बाद श्रीलंका का स्कोर 41/2 था, लेकिन इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई।

श्रीलंका की पारी में लगातार गिरते रहे विकेट

भारत ने 7वें ओवर से श्रीलंका पर पूरी तरह दबाव बना दिया। श्रेयंका पाटिल ने हरशिता माधवी को पहली ही गेंदों में आउट किया। इसके बाद श्री चारणी ने हंसिमा करुणारत्ने को सिर्फ 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। 8.4 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 49/5 हो चुका था।

दीप्ति शर्मा ने पूरे किए तीन विकेट

दीप्ति शर्मा ने इसके बाद अपना दूसरा और फिर तीसरा विकेट हासिल किया। उन्होंने दुल्हारी को 11 रन पर आउट किया, जबकि बाद में काशानी नुथ्यांगना का विकेट भी लिया। श्रीलंकाई बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम 10 ओवर के अंदर ही सात विकेट गंवा चुकी थी।

श्रीलंका 69 रन पर हुई ऑलआउट

भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज टिक नहीं सके। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्री चारणी और श्रेयंका पाटिल ने 2-2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 69 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह भारत ने मुकाबला 147 रन से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।

पूरा स्कोर

भारत: 216/3 (20 ओवर)

श्रीलंका: 69 ऑलआउट

नतीजा: भारत 147 रन से जीता

भारत ने गोल्ड मेडल जीता.

टीम इंडिया ने रचा इतिहास

भारत की इस जीत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का शानदार योगदान रहा। पहले मंधाना और शेफाली ने 99 रन की साझेदारी की, फिर ऋचा घोष ने तूफानी फिनिश दिया। इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंका को 69 रन पर समेट दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट के गोल्ड मेडल का सफलतापूर्वक बचाव किया और 2026 संस्करण में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया।