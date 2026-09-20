निशिन: गत चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बना ली है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी।

भारत ने बनाए 195 रन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया। शेफाली वर्मा ने नाबाद शतक जड़ते हुए 49 गेंदों पर 100 रन बनाए। उनकी पारी में नौ छक्के और तीन चौके शामिल रहे। यह शेफाली का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है। अपना 118वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहीं शेफाली टी20I में शतक लगाने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं।

शेफाली और स्मृति ने दी तेज शुरुआत

शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की और बांग्लादेशी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि, पावरप्ले की आखिरी गेंद पर यह साझेदारी टूट गई। नाहिदा अख्तर की गेंद पर स्मृति मंधाना ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शोभना मोस्तरी को कैच दे बैठीं। स्मृति ने 37 रन बनाए।

गुनालन कमालिनी जल्दी लौटीं

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरीं गुनालन कमालिनी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकीं। उन्होंने 10 गेंदों पर सिर्फ तीन रन बनाए और पवेलियन लौट गईं। दूसरे छोर पर शेफाली ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए और नौ छक्के तथा तीन चौके जड़े।

हरमनप्रीत के साथ 94 रन की साझेदारी

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बीच के ओवरों में शेफाली का शानदार साथ दिया। हरमनप्रीत ने 33 गेंदों पर 40 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 55 गेंदों पर 94 रन की साझेदारी की। भारत एक समय 200 से ज्यादा रन बनाने की स्थिति में नजर आ रहा था, लेकिन पारी के आखिरी चरण में विकेट गिरने के कारण रन गति कुछ धीमी पड़ गई।

आखिरी ओवर में शेफाली ने पूरा किया शतक

शेफाली वर्मा ने अपनी पारी में शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन अपने शतक तक पहुंचने के लिए उन्हें भारतीय पारी के आखिरी ओवर का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन पूरे किए और भारत को 195 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

हरमनप्रीत और ऋचा भी जल्दी लौटीं

18वें ओवर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आउट हो गईं। निगार सुल्ताना ने राबिया खान की गेंद पर उन्हें स्टंप किया। इसके बाद ऋचा घोष भी सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। हालांकि, भारत ने 195 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था।

बांग्लादेश की पारी 81 रन पर सिमटी

195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और 15.4 ओवर में सिर्फ 81 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से दिलारा अख्तर ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। उन्होंने 23 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का लगाया। उनके अलावा सुल्ताना खातून ने नाबाद 12 और शर्मिन अख्तर ने 10 रन बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका।

दीप्ति और नंदनी ने बरपाया कहर

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सात रन देकर तीन विकेट लिए। नंदनी शर्मा ने भी 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। श्री चरणी ने सात रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रन पर सिमट गई और भारत ने 114 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत

114 रन की यह जीत बांग्लादेश के खिलाफ रन के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला

भारत अब मंगलवार को गोल्ड मेडल के मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा। पिछले एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। दोनों टीमें हाल ही में महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भी आमने-सामने आई थीं। उस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर खिताब जीता था।