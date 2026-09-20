नई दिल्ली: ICC टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बावजूद भारत ने नंबर-1 का ताज गंवा दिया है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर टीम इंडिया को पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

इंग्लैंड ने श्रीलंका को 3-0 से हराया

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने इससे पहले इसी साल भारत को 4-0 से हराया था। उस सीरीज के बाद इंग्लैंड टी20 रैंकिंग में नंबर-1 टीम बनी थी, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड से टॉप का ताज छीन लिया था।

दोबारा भारत से छीना नंबर-1 का ताज

भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था। इसके बावजूद टीम इंडिया नंबर-1 का स्थान बरकरार नहीं रख सकी। इंग्लैंड ने लगातार जीत का सिलसिला जारी रखते हुए एक बार फिर भारत को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम ने लगातार 7 मैच जीते हैं और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उसने टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड का शानदार रिकॉर्ड

हैरी ब्रूक पिछले साल इंग्लैंड की टी20 टीम के कप्तान बने थे। उस समय इंग्लैंड की टीम टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थी और भारत के साथ अंकों का अंतर भी काफी था। ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने उनकी कप्तानी में 26 में से 23 मुकाबले जीते हैं। इसी प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड करीब दो महीने में दूसरी बार भारत से टी20 रैंकिंग का नंबर-1 स्थान छीनने में सफल रहा है।

भारत को जीत के बावजूद क्यों हुआ नुकसान?

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीती, लेकिन रैंकिंग में उसे इसका फायदा नहीं मिला। इसकी बड़ी वजह इंग्लैंड का पिछले लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। इंग्लैंड ने पिछले एक साल में लगातार मुकाबले जीते हैं। वहीं, भारत को कुछ समय पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से रैंकिंग में भारत को नुकसान हुआ और इंग्लैंड ने नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया।

भारत के पास फिर नंबर-1 बनने का मौका

भारत के पास अब नंबर-1 का ताज वापस हासिल करने का मौका रहेगा। टीम इंडिया को अपनी अगली टी20 सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है। इस सीरीज में भारतीय टीम के प्रदर्शन का असर आईसीसी टी20 रैंकिंग पर भी पड़ेगा।

हैरी ब्रूक की नंबर-1 टीम को लेकर बड़ी इच्छा

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टीम के नंबर-1 बनने के बाद कहा कि वह टॉप टीम का ताज लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं। इंग्लैंड ने लगातार जीत के दम पर एक बार फिर टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।