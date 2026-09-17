नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली पांच मैचों की घरेलू टी20I सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी हुई है, जबकि दिल्ली के प्रिंस यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे।

जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम

जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज से आराम दिया गया है। बुमराह एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20I टीम का हिस्सा हैं और जापान के आइची-नागोया में होने वाले पुरुष क्रिकेट मुकाबले 3 अक्टूबर तक चलेंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20I सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाना है। यानी एशियन गेम्स के फाइनल के सिर्फ तीन दिन बाद ही भारत को टी20I सीरीज में उतरना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने बुमराह को आराम देने का फैसला किया है।

हार्दिक पंड्या अब भी टीम से बाहर

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को भी टीम में जगह नहीं मिली है। वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट को मध्यक्रम और गेंदबाजी में दूसरे विकल्पों पर निर्भर रहना होगा।

मयंक यादव की टीम में वापसी

तेज गेंदबाज मयंक यादव की भारतीय टी20I टीम में वापसी हुई है। अपनी तेज रफ्तार के लिए पहचाने जाने वाले मयंक हालिया मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं थे। अब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अपनी गति से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने का मौका मिलेगा।

मयंक की वापसी से भारत के पेस अटैक में अतिरिक्त धार आएगी। वहीं, अर्शदीप सिंह विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों के ग्रुप की अगुवाई करेंगे।

प्रिंस यादव को मिला पहला बड़ा मौका

मयंक यादव के साथ उनके लखनऊ सुपर जायंट्स के साथी प्रिंस यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। प्रिंस ने गर्मियों में भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था।

चयनकर्ताओं ने उनकी हिट-द-डेक गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए उन पर भरोसा जताया है। अब प्रिंस के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी जगह पक्की करने का मौका होगा।

स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की वापसी

स्पिन गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव की वापसी हुई है। वह अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर के साथ स्पिन आक्रमण का हिस्सा होंगे। हालांकि, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल नहीं हैं। हालिया अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी के दौरान लगी साइड स्ट्रेन से उबरने के लिए उन्हें आराम दिया गया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टी20I टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।

IND vs WI T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर से शुरू होगा। सीरीज के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे।

पहला टी20I: 6 अक्टूबर 2026

दूसरा टी20I: 9 अक्टूबर 2026

तीसरा टी20I: 11 अक्टूबर 2026

चौथा टी20I: 14 अक्टूबर 2026

पांचवां टी20I: 16 अक्टूबर 2026.