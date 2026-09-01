नई दिल्ली : अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I श्रृंखला के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की वापसी हुई है जबकि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी जारी रखेंगे और तिलक वर्मा उप-कप्तान के तौर पर काम करेंगे।

बुमराह घुटने की चोट के कारण बाहर थे, जो उन्हें इंग्लैंड में भारत की वनडे सीरीज के दौरान लगी थी और इसी वजह से वे श्रीलंका में टीम की दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। हालांकि उनकी भागीदारी फिटनेस मंजूरी पर निर्भर होगी। इसी के साथ ही नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी फिटनेस और खेलने की मंजूरी मिलने पर ही मौका मिलेगा।

वहीं हार्दिक पांड्या की वापसी का इंतजार और बढ़ गया है क्योंकि रिकवरी के दौरान वह एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। TOI ने सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा, 'हार्दिक पांड्या बिना किसी परेशानी के पूरी तीव्रता के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन पैर में तकलीफ के कारण उन्हें बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है। वह जल्द ही फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज के लिए जरूरी फिटनेस स्तर तक पहुंचने के लिए समय बहुत कम है। बैटिंग और मूवमेंट के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन 'ऑल-क्लियर' देने से पहले CoE को पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा।'

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I श्रृंखला के लि भारतीय टीम :

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*

T20I सीरीज का शेड्यूल (सभी मैच दिल्ली में)

पहला T20I मैच - 13 सितंबर

दूसरा T20I मैच - 15 सितंबर

तीसरा T20I मैच - 17 सितंबर