नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के लिए ऐलान हो गया है। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह टीम की अगुवाई करेंगे। टूर्नामेंट का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में किया जाएगा। भारत की नजरें घरेलू मैदान पर खिताब जीतने और अपनी बादशाहत कायम रखने पर होंगी।

हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। उनकी अगुवाई में भारत ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था और पहली बार अपने महाद्वीपीय खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। अब टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से उतरेगी।

टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन

हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के मुख्य समूह को टीम में बरकरार रखा है। गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक की वापसी हुई है, जबकि युवा डिफेंडर अमनदीप लकड़ा और मिडफील्डर आदित्य अर्जुन ललागे को सीनियर टीम में अपनी जगह मजबूत करने का एक और मौका मिला है।

क्रेग फुल्टन ने घरेलू दर्शकों को लेकर जताई उत्सुकता

भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने पंजाब में टूर्नामेंट खेलने को खास अनुभव बताया। उन्होंने कहा, 'पंजाब में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलना कुछ खास होगा। इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अच्छा मेल है और हम घरेलू दर्शकों से मिलने वाली ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए उत्साहित हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'भारत में टूर्नामेंट खेलने जैसा अनुभव कहीं और नहीं मिलता और हमने यहां खेलने को काफी मिस किया है।'

पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की होगी वापसी

इस टूर्नामेंट का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है। राज्य ने भारतीय हॉकी को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं और यहां इस खेल की गहरी परंपरा रही है। जालंधर और मोहाली में होने वाले मुकाबलों में एशिया की प्रमुख हॉकी टीमों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे।

पांच बार की चैंपियन भारत की नजरें फिर खिताब पर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मौजूदा चैंपियन है। भारत अब तक पांच बार यह खिताब जीत चुका है और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम एक बार फिर खिताब अपने नाम करना चाहेगी।

जालंधर में होंगे लीग मुकाबले, मोहाली में सेमीफाइनल और फाइनल

टूर्नामेंट की शुरुआत जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में होगी। यहां 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक उद्घाटन समारोह और लीग चरण के सभी मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद प्रतियोगिता मोहाली पहुंचेगी, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल और 5 नवंबर को पदक मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

घरेलू समर्थन के बीच यादगार अभियान पर भारत की नजर

भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि पंजाब के दर्शकों का समर्थन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएगा। टीम इस टूर्नामेंट में अपनी मजबूत फॉर्म जारी रखने और खिताब बचाने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी की पंजाब में वापसी को यादगार बनाने का मौका भी खिलाड़ियों के सामने होगा।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026

गोलकीपर

सूरज करकेरा

कृष्ण बहादुर पाठक

डिफेंडर

3. संजय

4. हरमनप्रीत सिंह (कप्तान)

5. अमित रोहिदास

6. जुगराज सिंह

7. जरमनप्रीत सिंह

8. अमनदीप लकड़ा

मिडफील्डर

9. राजिंदर सिंह

10. आदित्य अर्जुन ललागे

11. नीलकांत शर्मा

12. हार्दिक सिंह

13. मनप्रीत सिंह

फॉरवर्ड

14. शिलानंद लकड़ा

15. अभिषेक

16. सुखजीत सिंह

17. दिलप्रीत सिंह

18. मंदीप सिंह

रिजर्व खिलाड़ी

19. विष्णुकांत सिंह

20. अंगद बीर सिंह