काकामिगाहारा: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। गत चैंपियन भारत ने पूल ए के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ पूरे मैच में आक्रामक हॉकी खेली। भारत की ओर से जुगराज सिंह और अभिषेक ने हैट्रिक पूरी की, जबकि कुल 8 खिलाड़ियों ने गोल दागे।

भारत ने लगातार दूसरी बड़ी जीत दर्ज की

जापान के काकामिगाहारा स्थित गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। भारत ने इससे पहले अपने अभियान के पहले मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से हराया था। अब श्रीलंका के खिलाफ 16-1 की जीत के साथ टीम ने लगातार दूसरी बड़ी जीत दर्ज की।

मंदीप सिंह ने खोला भारत का खाता

भारत ने पांचवें मिनट में गोल करके मुकाबले की शुरुआत की। जर्मनप्रीत सिंह के शानदार मूव के बाद मंदीप सिंह ने गेंद को गोल में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 10वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया।

अभिषेक और हरमनप्रीत ने बढ़ाई बढ़त

अभिषेक ने 11वें मिनट में भारत के लिए तीसरा गोल किया। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा। एक मिनट बाद ही अभिषेक ने अपना दूसरा गोल करते हुए भारत को 5-0 से आगे कर दिया।

जुगराज का शानदार प्रदर्शन

जुगराज सिंह ने 22वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 6-0 कर दी। इसके बाद 24वें मिनट में जुगराज ने फिर गोल किया, लेकिन वीडियो रेफरल के बाद उस गोल को अमान्य करार दे दिया गया।

भारत ने 29वें मिनट में अपनी छह गोल की बढ़त फिर हासिल की, जब सुखजीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर की शानदार रणनीति को गोल में बदला। इसके अगले ही मिनट दिलप्रीत सिंह ने गोल किया और भारत ने हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त बना ली।

तीसरे क्वार्टर में भी जारी रहा गोलों का सिलसिला

तीसरे क्वार्टर में भी भारत का दबाव कम नहीं हुआ। मनप्रीत सिंह ने 31वें मिनट में जोरदार शॉट से गोल किया। इसके बाद विवेक सागर प्रसाद ने 36वें मिनट में बैकहैंड फिनिश के जरिए भारत की बढ़त बढ़ाई।

दिलप्रीत सिंह ने 38वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, जबकि जुगराज सिंह ने 42वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी की। 45वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने मैच का अपना दूसरा गोल किया और तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत 13-0 से आगे हो गया।

चौथे क्वार्टर में अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक

आखिरी क्वार्टर में भी भारत ने आक्रामक खेल जारी रखा। अभिषेक ने 49वें मिनट में अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इसके अगले ही मिनट श्रीलंका की ओर से सुरेश रत्नायके ने गोल कर स्कोर 14-1 किया।

भारत ने इसके बाद फिर तेजी पकड़ी। जुगराज सिंह ने 53वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करते हुए मैच में अपना चौथा गोल किया। इसके बाद 55वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की और भारत को 16-1 की विशाल जीत दिला दी।

8 खिलाड़ियों ने किए गोल

भारत की इस बड़ी जीत में कुल 8 खिलाड़ियों ने गोल दागे। जुगराज सिंह और अभिषेक ने हैट्रिक पूरी की, जबकि दिलप्रीत सिंह ने भी तीन गोल अपने नाम किए। हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए। इसके अलावा मंदीप सिंह, सुखजीत सिंह, मनप्रीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने एक-एक गोल किया।

दो मैचों में भारत के 29 गोल

भारत ने एशियन गेम्स 2026 के अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में गोलों की बारिश की है। टीम ने पहले इंडोनेशिया को 13-1 से हराया और अब श्रीलंका के खिलाफ 16-1 की जीत दर्ज की। यानी भारत ने दो मैचों में कुल 29 गोल किए हैं।

अब दक्षिण कोरिया से होगा मुकाबला

श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ भारत ने पूल ए में अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। यह मैच 24 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे खेला जाएगा।