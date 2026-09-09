नई दिल्ली: Asian Games 2026 में भारतीय हॉकी टीम अपने पारंपरिक नीले रंग की जर्सी में नजर आएगी। हाल ही में FIH World Cup के दौरान इस्तेमाल की गई भगवा और सफेद जर्सी को अब अलग रख दिया गया है। Hockey India ने Asian Games के लिए नीले रंग को टीम की primary jersey के तौर पर चुना है।

Asian Games में फिर दिखेगी नीली जर्सी

Belgium और Netherlands में आयोजित FIH World Cup के दौरान भारतीय टीम ने पहली बार भगवा डिजाइन वाली जर्सी पहनी थी। जर्सी के रंग में इस बदलाव को लेकर काफी विवाद हुआ और इसे लेकर Hockey India के भीतर भी सवाल उठे थे। अब Asian Games से पहले टीम के पारंपरिक लुक को वापस लाने का फैसला किया गया है।

Hockey India के अध्यक्ष Dilip Tirkey ने भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान बताया कि Indian Olympic Association (IOA) की ओर से पूछे गए सवालों के बाद Hockey India ने नीले रंग को टीम की primary uniform के तौर पर तय किया है। भगवा रंग को अब secondary alternate के रूप में रखा गया है।

जर्सी विवाद पर Dilip Tirkey ने दी थी सफाई

भगवा जर्सी को लेकर उठे विवाद के बीच Dilip Tirkey पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि यह रंग भारतीय टीम की permanent jersey के तौर पर नहीं लाया गया था। उन्होंने दोहराया कि World Cup के दौरान इस्तेमाल किया गया यह डिजाइन अस्थायी था और अब इसे अलग रख दिया गया है।

भारतीय हॉकी टीम की ऐतिहासिक नीली जर्सी को World Cup से ठीक पहले भगवा रंग से बदलने के फैसले ने राजनीतिक विवाद का रूप भी ले लिया था। Tirkey ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें और Hockey India के executive board को इस बदलाव की जानकारी नहीं थी और न ही इस फैसले को उनकी मंजूरी मिली थी।

नीली जर्सी क्यों बदली गई थी?

जर्सी का रंग बदलने के पीछे अधिकारियों की ओर से blue artificial turf पर नीली जर्सी की visibility को लेकर चिंता बताई गई थी। हालांकि, इस तर्क से हॉकी के कई दिग्गज संतुष्ट नहीं हुए। पूर्व भारतीय कप्तानों Dhanraj Pillay, Pargat Singh, Viren Rasquinha और Ajit Pal Singh ने भी पारंपरिक रंग से अचानक हुए बदलाव पर सवाल उठाए थे।

World Cup में भारतीय पुरुष टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उसे आठवें स्थान पर संतोष करना पड़ा। दूसरी ओर, भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया, जो कई दशकों में उसका World Cup का सबसे मजबूत प्रदर्शन रहा।

Asian Games में दोनों टीमों पर बड़ी जिम्मेदारी

अब भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों की नजर Asian Games 2026 पर है। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के लिए सिर्फ एशियाई वर्चस्व की चुनौती नहीं होगी, बल्कि इसका महत्व Olympic qualification से भी जुड़ा है।

Asian Games 2026 दोनों भारतीय हॉकी टीमों के लिए 2028 Los Angeles Olympic Games में direct qualification हासिल करने का अहम रास्ता है। ऐसे में खिलाड़ी नीली जर्सी में उतरकर न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे, बल्कि भारत को Olympic qualification के करीब भी ले जाना चाहेंगे।