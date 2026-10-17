मुंबई: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया में लगातार अपनी ताकत साबित कर रही है, लेकिन जब मुकाबला दुनिया की शीर्ष टीमों से होता है, तो उसका प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर देता है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एशियाई दबदबे को विश्व स्तर की सफलता में बदलने की है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखते हुए हॉकी इंडिया को अपनी तैयारियों और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा।

विश्व रैंकिंग में भी दिख रहा अंतर

एफआईएच की विश्व रैंकिंग में जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स शीर्ष पांच स्थानों पर हैं, जबकि भारत आठवें नंबर पर है। भारत एशिया की सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहने भर से विश्व स्तर पर सफलता सुनिश्चित नहीं होती।

एशियाई टूर्नामेंट से आगे की सोच जरूरी

हॉकी इंडिया 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। जालंधर में शुरुआती मुकाबले और उद्घाटन समारोह होंगे, जबकि सेमीफाइनल और पदक मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे।

पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी निश्चित रूप से उत्साहजनक है। राज्य में हॉकी की समृद्ध परंपरा है और यहां के प्रशंसक भारतीय टीम को भरपूर समर्थन देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एशियाई टीमों के खिलाफ एक और टूर्नामेंट भारत को विश्व कप और ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर पाएगा?

विशेषज्ञों के नजरिए से देखें तो भारत को जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने की जरूरत है। ऐसी टीमों के साथ टेस्ट सीरीज और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को अलग-अलग खेल शैलियों, तेज गति और उच्च स्तर की रणनीति का अनुभव मिलेगा।

अर्जेटीना के खिलाफ 0-8 की हार अब भी चेतावनी

इस साल 12 फरवरी को राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में एफआईएच प्रो लीग के दौरान अर्जेंटीना के हाथों भारत को 0-8 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। घरेलू दर्शकों के सामने मिली यह हार भारतीय हॉकी के लिए बेहद निराशाजनक रही।

यह स्कोर 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 0-8 की हार की याद भी दिलाता है। ऐसे नतीजे इस बात को रेखांकित करते हैं कि शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ निरंतर प्रतिस्पर्धा और बेहतर तैयारी कितनी जरूरी है।

LA 2028 के लिए अभी से बदलनी होगी रणनीति

भारत एशिया में अपना दबदबा कायम रखे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन असली परीक्षा विश्व कप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर होगी। लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तक हर प्रशिक्षण सत्र, हर टेस्ट सीरीज और हर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का उद्देश्य भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के स्तर तक पहुंचाना होना चाहिए।