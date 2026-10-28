जालंधर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में अपने खिताब बचाने के अभियान की शानदार शुरुआत की है। जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 13-0 से करारी शिकस्त दी। मंदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने दो-दो गोल दागे। हालांकि, इस यादगार जीत के बीच निकिलांता शर्मा के अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा ने माहौल को भावुक कर दिया।

मंदीप सिंह की हैट्रिक, भारत ने दागे 13 गोल

भारत की ओर से मंदीप सिंह ने तीसरे, 10वें और 54वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दूसरे और 44वें मिनट में गोल किए, जबकि दिलप्रीत सिंह ने 43वें और 44वें मिनट में दो बार गेंद को गोलपोस्ट तक पहुंचाया। हार्दिक सिंह ने मुकाबले के 60वें मिनट में दो गोल दागे। इनके अलावा शिलानंद लकड़ा, अभिषेक, निकिलांता शर्मा और जुगराज सिंह ने भी गोल किए।

हार्दिक सिंह के दो गोल से 13-0 पर खत्म हुआ मुकाबला

मैच के आखिरी मिनट में भारत ने गोलों की संख्या 13 तक पहुंचा दी। 60वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बांग्लादेश के बचाव के बाद हार्दिक सिंह ने अपना पहला गोल किया। इसके कुछ ही क्षण बाद हरमनप्रीत और दिलप्रीत के बीच बने शानदार मूव को हार्दिक ने गोल में बदल दिया। भारतीय टीम ने 13-0 की बड़ी जीत दर्ज की। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों ने तिरंगा लहराकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

निकिलांता शर्मा के संन्यास से भावुक हुआ भारतीय हॉकी का दिन

भारत की बड़ी जीत के बीच निकिलांता शर्मा की अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा ने माहौल को भावुक कर दिया। उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट भारतीय जर्सी में उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। निकिलांता ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में गोल भी किया और अपनी टीम की बड़ी जीत में योगदान दिया। इस तरह खिताब बचाने के अभियान का पहला दिन भारतीय टीम के लिए जीत और भावनाओं, दोनों का खास अवसर बन गया।

29 अक्टूबर को चीन से भिड़ेगा भारत

भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे चीन के खिलाफ खेलेगी। 28 अक्टूबर को लीग चरण में विश्राम दिवस रखा गया है। सभी लीग मुकाबले 2 नवंबर तक जालंधर में खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पहुंचेगा, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल और 5 नवंबर को कांस्य पदक तथा स्वर्ण पदक के मुकाबले खेले जाएंगे।