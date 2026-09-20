काकामिगाहारा: मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। पूल ए के पहले मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से करारी शिकस्त दी। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह ने चार गोल दागकर भारत की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई।

दिलप्रीत सिंह ने दागे चार गोल

दिलप्रीत सिंह ने 18वें, 19वें, 37वें और 49वें मिनट में चार फील्ड गोल किए। उनके अलावा शिलानंद लाकड़ा और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल दागे। भारत की ओर से अभिषेक, राजिंदर सिंह, मनदीप सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने भी एक-एक गोल किया। इंडोनेशिया के लिए एकमात्र गोल औलिया अल अर्द्ध ने 33वें मिनट में किया।

भारत ने पहले क्वार्टर से ही बनाया दबाव

भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। छठे मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक को इंडोनेशिया के गोलकीपर आलम फजर ने रोक लिया, लेकिन रिबाउंड पर शिलानंद लाकड़ा ने गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने गेंद पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा और इंडोनेशियाई डिफेंस पर दबाव बढ़ाता रहा। 12वें मिनट में शुरुआती शॉट बचाए जाने के बाद मिले रिबाउंड पर अभिषेक ने गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी।

दिलप्रीत ने दो मिनट में दागे दो गोल

18वें मिनट में अभिषेक के पास पर दिलप्रीत सिंह ने गोल कर भारत को 3-0 की बढ़त दिलाई। इसके अगले ही मिनट उन्होंने सुखजीत सिंह के दूर वाले पोस्ट से मिले पास को गोल में बदल दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद राजिंदर सिंह ने सुखजीत की मदद से भारत का पांचवां गोल दागा। इसके दो मिनट बाद मनदीप सिंह ने एक और फील्ड गोल करके भारत को 6-0 की बढ़त दिला दी।

हरमनप्रीत के गोल से हाफ टाइम तक 7-0

भारत के लगातार हमलों के बीच 27वें मिनट में मनप्रीत सिंह को 'डी' के अंदर फाउल किया गया, जिसके बाद भारत को पेनल्टी मिली। हालांकि, हरमनप्रीत सिंह के प्रयास को इंडोनेशियाई गोलकीपर फजर ने रोक लिया। लेकिन अगले ही मिनट हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ भारत ने हाफ टाइम तक 7-0 की बड़ी बढ़त बना ली।

इंडोनेशिया ने किया एक गोल, भारत का दबदबा जारी

दूसरे हाफ की शुरुआत में इंडोनेशिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला और औलिया अल अर्द्ध ने 33वें मिनट में इसे गोल में बदल दिया। हालांकि, इसके बाद भी भारत की आक्रामकता कम नहीं हुई। राजिंदर सिंह के सटीक पास पर शिलानंद लाकड़ा ने 35वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा और भारत को 8-1 की बढ़त दिला दी।

दिलप्रीत ने पूरी की हैट्रिक

37वें मिनट में दिलप्रीत सिंह एक बार फिर सही जगह पर मौजूद थे। इंडोनेशिया के गोलकीपर द्वारा शुरुआती शॉट रोके जाने के बाद दिलप्रीत ने रिबाउंड को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके कुछ ही सेकंड बाद सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल दाग दिया। भारत अब 10-1 की बढ़त हासिल कर चुका था।

आखिरी मिनटों में भारत ने दागे तीन गोल

47वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त और मजबूत कर दी। इसके एक मिनट बाद सुखजीत सिंह ने अपना दूसरा फील्ड गोल दागा। इसके बाद 49वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने अपना चौथा गोल किया और भारत की जीत का अंतर 13-1 कर दिया।

भारत का अगला मुकाबला श्रीलंका से

इंडोनेशिया के खिलाफ बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले पूल मैच की तैयारी करेगी। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ होगा। मौजूदा चैंपियन टीम की नजरें एशियन गेम्स में अपने खिताब का बचाव करने पर हैं।

जर्सी को लेकर भी दिखा बदलाव

एशियन गेम्स से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा था कि भारतीय टीमें प्रतियोगिता में अपनी पारंपरिक नीली पोशाक पहनेंगी। हालांकि, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने केसरिया रंग की पोशाक पहनी। भारतीय टीम ने इस केसरिया पोशाक को हाल ही में नीदरलैंड और बेल्जियम में हुए विश्व कप के दौरान पहली बार पहना था।