टोयोटा सिटी, जापान: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस पदक के साथ भारत ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में अपना मेडल खाता खोल दिया है।

भारत की टीम ने 1898 अंक हासिल किए

भारतीय तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने भारत से आगे रहते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि जापान चौथे स्थान पर रहा। वहीं, कोरिया की टीम एक निशानेबाज के सीरीज पूरी करने के बाद पदक की दौड़ में बनी हुई थी।

एलावेनिल वलारिवन का शानदार प्रदर्शन

एलावेनिल वलारिवन ने 633.5 अंक के साथ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम के सिल्वर मेडल में अहम योगदान दिया और इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी जगह बना ली है।

सोनम मस्कर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में दोनों भारतीय निशानेबाजों के पास अब व्यक्तिगत स्पर्धा में भी पदक जीतने का मौका रहेगा।

शूटिंग ने खोला भारत का मेडल खाता

महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल के साथ भारतीय शूटिंग दल ने एशियन गेम्स में देश का मेडल खाता खोल दिया है। भारत की नजरें अब प्रतियोगिता में और पदक जीतने पर हैं। एलावेनिल, सोनम और विदर्सा की टीम ने पोडियम पर जगह बनाकर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई है।

MMA में सुचिका तारियाल ने भी पक्का किया मेडल

इस बीच भारत के लिए एक और पदक की पुष्टि हुई है। सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम MMA स्पर्धा में अल्तांचिमेग बैगल्मा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। नागोया में खेले गए मुकाबले में बैगल्मा ने दूसरे और आखिरी राउंड में आक्रामक शुरुआत की और मुकाबले का रुख बदलने की कोशिश की। हालांकि, सुचिका ने लगातार दबाव के बावजूद अपनी डिफेंस को मजबूत बनाए रखा।

सुचिका ने शानदार रिवर्सल से जीता मुकाबला

बैगल्मा के लगातार हमलों के बीच सुचिका ने एक अहम रिवर्सल किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राउंड के अंत तक नियंत्रण बनाए रखा और जीत हासिल की। इस जीत के साथ सुचिका तारियाल सेमीफाइनल में पहुंच गईं और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। इस तरह एशियन गेम्स 2026 में भारत की मेडल टैली की शुरुआत सिल्वर मेडल के साथ हुई, जबकि सुचिका की जीत ने एक और पदक की पुष्टि कर दी।