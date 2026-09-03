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कोलकाता : एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप बी में भारत की ईस्ट बंगाल टीम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हवाचेओन केएसपीओ डब्ल्यूएफसी, वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी WFC और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की अप्रैल 25 स्पोर्ट्स क्लब के साथ रखा गया है। इस प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण के लिए ग्रुप स्टेज का ड्रॉ गुरुवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में एएफसी हाउस में हुआ। 

एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा आयोजित, एएफसी महिला चैंपियंस लीग महाद्वीप का प्रमुख क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इंडियन विमेंस लीग चैंपियन ईस्ट बंगाल ने शुरुआती दौर के ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल करके लगातार दूसरे सीजन के लिए एडब्ल्यूसीएल के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालीफाई किया। उन्होंने सबाह एफसी (मलेशिया), राजशाही स्टार्स (बंगलादेश) और रोवर्स एफसी (गुआम) से बेहतर प्रदर्शन किया। 

कोलकाता 1 से 7 नवंबर तक ग्रुप बी के मैचों की मेजबानी करेगा, जो भारत में एएफसी महिला चैंपियंस लीग के आयोजन का पहला मौका होगा। एएफसी महिला चैंपियंस लीग के आगामी संस्करण में 12 टीमें सेंट्रलाइज्ड लीग फॉर्मेट में चार-चार टीमों के तीन ग्रुप में मुकाबला करेंगी। ग्रुप स्टेज के बाद, हर ग्रुप की टॉप दो टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली दो सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी। 

क्वाटर्र-फाइनल के मुकाबले दिसंबर में एक अलग ड्रॉ से तय होंगे और ये मैच अगले साल मार्च में खेले जाएंगे। तीनों ग्रुप के विजेता और सबसे अच्छी रैंकिंग वाली रनर-अप टीम क्वाटर्र-फाइनल की मेजबानी करेंगी। ईस्ट बंगाल ने पिछले सीजन में भी एएफसी विमेंस चैंपियंस लीग के मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफ़ाई किया था और वे इस प्रतियोगिता में ग्रुप स्टेज का मैच जीतने वाले पहले भारतीय फुटबॉल क्लब बने थे। मोशल गर्ल्स का लक्ष्य पहली बार एएफसी विमेंस चैंपियंस लीग के क्वाटर्र-फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करना होगा। 