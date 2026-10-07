कोलकाता: भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को मंगलवार को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में दो बार की विश्व कप विजेता उरुग्वे के खिलाफ 1-6 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से एकमात्र गोल अनिरुद्ध थापा ने किया। इस हार के साथ भारत ने तीन मैचों के इंटरनेशनल विंडो का अंत एक ड्रॉ और दो हार के साथ किया।

थापा ने दिलाई भारत को बराबरी

उरुग्वे ने 11वें मिनट में पेनल्टी के जरिए बढ़त हासिल की। डार्विन नुनेज ने भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को छकाते हुए पेनल्टी को गोल में बदल दिया। हालांकि भारत ने जल्द ही वापसी की और 22वें मिनट में अनिरुद्ध थापा ने रिबाउंड पर गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया।

उरुग्वे ने फिर संभाली कमान

भारत की बराबरी के बाद मुकाबला कुछ देर तक रोमांचक रहा, लेकिन मौसम की वजह से खेल करीब आधे घंटे तक रुका रहा। खेल दोबारा शुरू होते ही उरुग्वे ने दबाव बढ़ा दिया। मैक्सी अराउहो ने 29वें मिनट में गोल कर मेहमान टीम को फिर बढ़त दिलाई और हाफ टाइम तक उरुग्वे 2-1 से आगे रहा।

दूसरे हाफ में उरुग्वे का गोलों का तूफान

दूसरे हाफ में उरुग्वे ने भारत को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। रोड्रिगो जालाजार ने 53वें मिनट में गोल किया, जबकि मैक्सी अराउहो ने 59वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 4-1 कर दिया। इसके बाद जेएम सनाब्रिया ने 71वें और रोड्रिगो अगुइरे ने 86वें मिनट में गोल करके उरुग्वे की जीत 6-1 से पक्की कर दी।

अनिरुद्ध थापा ने रचा भारतीय फुटबॉल इतिहास

हार के बावजूद अनिरुद्ध थापा की पारी भारतीय फुटबॉल के लिए खास रही। वह सीनियर इंटरनेशनल मुकाबले में उरुग्वे के खिलाफ गोल करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले मानस भट्टाचार्य ने 1982 नेहरू कप में उरुग्वे के खिलाफ गोल किया था, जब भारत को 1-3 से हार मिली थी।

भारत का इंटरनेशनल विंडो खत्म

भारत ने इस इंटरनेशनल विंडो में तीन मुकाबले खेले। टीम ने पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि दो विश्व कप विजेता टीमों ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ हार मिली। तीनों मैचों में भारत ने सिर्फ 2 गोल किए, जबकि 11 गोल गंवाए। हालांकि उरुग्वे के खिलाफ थापा का गोल भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे यादगार उपलब्धि रहा।

अनिरुद्ध थापा ने बनाया खास रिकॉर्ड

अनिरुद्ध थापा उरुग्वे के खिलाफ सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच में गोल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले 1982 नेहरू कप में मानस भट्टाचार्य ने उरुग्वे के खिलाफ गोल किया था।

भारत का तीन मैचों का रिकॉर्ड

भारत 1-1 पनामा

भारत 0-4 ब्राजील

भारत 1-6 उरुग्वे

इस इंटरनेशनल विंडो में भारत ने कुल 2 गोल किए और 11 गोल गंवाए।