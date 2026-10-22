स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले ही मुकाबले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्राइस्टचर्च में अभिषेक ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर टी20आई क्रिकेट के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर टी20 सीरीज खेल रहे अभिषेक ने महज 12 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 29 रनों की तूफानी पारी खेली।

मैच हेनरी की पहली ही गेंद पर जड़ा छक्का

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भारतीय पारी के दौरान अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर आए, तो उन्होंने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी पारी की छठी गेंद पर स्ट्राइक लेते ही अभिषेक ने कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी की पहली ही बॉल पर शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पारी की पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्का लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं।

अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह का रिकॉर्ड ध्वस्त

अभिषेक शर्मा ने अपने टी20आई करियर में 7वीं बार पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा किया है। ऐसा करके उन्होंने अफगानिस्तान के बल्लेबाज शफीकुल्लाह शिनवारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने अपने करियर में 6 बार यह कमाल किया था। इस सूची में भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 5 बार यह कारनामा करके तीसरे स्थान पर हैं।

T20I में सबसे ज्यादा बार पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी:

7 बार: अभिषेक शर्मा (भारत)

6 बार: शफीकुल्लाह शिनवारी (अफगानिस्तान)

5 बार: सूर्यकुमार यादव (भारत)

4 बार: पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)

4 बार: कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड)

4 बार: मोहम्मद नवीद (यूएई)

