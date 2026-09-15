मोकी, चीन: भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 19-0 की शानदार जीत दर्ज की। क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपने पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ गत चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत का शानदार प्रदर्शन

चीन के मोकी में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। भारत ने लगातार गोल दागते हुए मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। भारत की ओर से पूजा साहू ने सातवें मिनट में पहला गोल किया। इसके दो मिनट बाद रोशनी ऐंद ने शानदार गोल कर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। रोशनी ने मुकाबले में दो गोल किए। उनका दूसरा गोल 60वें मिनट के बाद आया।

पहले क्वार्टर में ही भारत का दबदबा

भारत ने शुरुआती मिनटों में ही पाकिस्तान की रक्षापंक्ति को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। 11वें मिनट में तनुश्री दिनेश काडू ने गोल किया, जबकि इसके केवल दो मिनट बाद सुखवीर कौर ने भारत की बढ़त बढ़ा दी। इसके बाद 16वें मिनट में मधु सिदार ने गोल किया। 18वें मिनट में गीता यादव ने स्कोर 6-0 कर दिया। 23वें मिनट में सानिका चंद्रकांत माने ने अपना पहला गोल किया और भारत को 7-0 की बढ़त दिलाई।

गोलों की बरसात जारी रही

25वें मिनट में तनुजा टोप्पो ने भारत के लिए एक और गोल किया। इसके दो मिनट बाद पूजा मलिका ने अपना पहला गोल दागा। पूजा मलिका ने मुकाबले में कुल तीन गोल किए और वह मैच की सबसे सफल स्कोरर रहीं। उनके अन्य दो गोल 49वें और 51वें मिनट में आए। 33वें मिनट में पूर्णिमा यादव ने गोल किया, जबकि 39वें मिनट में मधु सिदार ने अपना दूसरा गोल दागा। इस तरह हाफ टाइम तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बढ़त बना ली थी।

दूसरे हाफ में भी भारत का आक्रामक खेल

दूसरे हाफ में भी भारत ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। 40वें मिनट में सुप्रिया ने गोल किया। इसके बाद 48वें मिनट में कृष्णा शर्मा और 49वें मिनट में पूजा मलिका ने गोल किया। 51वें मिनट में पूजा मलिका ने अपना तीसरा गोल पूरा किया। 54वें मिनट में सुप्रिया ने दूसरा गोल किया, जबकि 55वें मिनट में बिनीमा धन ने भारत के खाते में एक और गोल जोड़ा।

रोशनी ऐंद ने 60वें मिनट के बाद अपना दूसरा गोल कर भारत का स्कोर 19-0 कर दिया। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

सेमीफाइनल में भारत का सामना किससे होगा?

इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत इससे पहले जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को हराकर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल मुकाबले के विजेता से होगा।

क्रिकेट के बाद हॉकी में भी पाकिस्तान पर बड़ी जीत

भारत की हॉकी टीम की यह जीत ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। भारत ने उस मुकाबले में 55 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। क्रिकेट और हॉकी, दोनों में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने खेल प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।