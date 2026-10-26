जालंधर: भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी। पांच बार की चैंपियन टीम मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस टूर्नामेंट के साथ ही 17 साल बाद पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी भी होगी।

खिताब बचाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

पांच बार की चैंपियन और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम मंगलवार से शुरू होने वाली छह देशों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर काबिज भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है। भारतीय टीम 2011, 2016, 2018, 2023 और 2024 में खिताब जीत चुकी है।

17 साल बाद पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी

इस टूर्नामेंट के आयोजन से पंजाब में 17 साल बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी होगी। पंजाब लंबे समय से भारतीय हॉकी का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी राष्ट्रीय टीम के आधे से अधिक खिलाड़ी इसी राज्य से आते हैं। यहां आखिरी बार 2009 में गोल्ड कप के रूप में अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ऐसे में घरेलू मैदान पर खेलने को लेकर खिलाड़ियों और प्रशंसकों में खासा उत्साह है।

घरेलू दर्शकों के सामने खेलने को उत्साहित हैं खिलाड़ी

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह के अलावा जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह, हार्दिक सिंह, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को अपने गृह राज्य में परिवार और दोस्तों के सामने खेलने का मौका मिलेगा। हरमनप्रीत पहले ही कह चुके हैं कि स्टैंड में अपने परिवार को देखना उनके लिए बेहद खुशी का पल होगा। हालांकि, अभ्यास के दौरान पिंडली में चोट लगने के कारण मनप्रीत सिंह पहले मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह विवेक सागर प्रसाद को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है।

कोच क्रेग फुल्टन को घरेलू दर्शकों से उम्मीद

भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन भी पंजाब में खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने घरेलू दर्शकों के समर्थन को टीम के लिए अहम बताया। फुल्टन ने कहा, 'हम घरेलू दर्शकों से मिलने वाले जोश और ऊर्जा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत में टूर्नामेंट खेलने जैसा कुछ नहीं है और हम इसका बहुत इंतजार कर रहे थे।'

बांग्लादेश के खिलाफ अभियान की शुरुआत

भारत अपने अभियान का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ करेगा। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने के बाद बांग्लादेश को उसकी जगह शामिल किया गया है। भारत 29 अक्टूबर को चीन, 30 अक्टूबर को जापान, एक नवंबर को मलेशिया और दो नवंबर को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। लीग चरण में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल और फाइनल चार और पांच नवंबर को मोहाली में खेले जाएंगे।

पहले दिन के मुकाबले और भारतीय टीम

टूर्नामेंट के पहले दिन मलेशिया का सामना चीन से दोपहर एक बजे होगा, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया दोपहर 3:15 बजे आमने-सामने होंगे। भारत और बांग्लादेश का मुकाबला शाम सात बजे खेला जाएगा।

भारतीय टीम:

गोलकीपर: सूरज करकेरा, कृष्ण बहादुर पाठक।

डिफेंडर: संजय, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अमनदीप लाकड़ा।

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद।

फॉरवर्ड: शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह।