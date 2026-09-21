आइची-नागोया (जापान) : शूटिंग में भारत का मेडल जीतने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 में रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों की तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। टीम इंडिया ने 1890.1 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया, जो पहले स्थान पर रहे चीन के 1899.0 के स्कोर से कम था। ब्रॉन्ज मेडल दक्षिण कोरिया को मिला, जिसका स्कोर 1841.4 था।

यह एशियाई खेल 2026 में भारत का तीसरा मेडल है, और ये तीनों ही मेडल शूटिंग में सिल्वर मेडल हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल क्वालिफाइंग राउंड में जो टीम फाइनल के तौर पर भी गिना गया, रुद्राक्ष 631.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि हिमांशु सातवें स्थान (630.0) पर रहे। पार्थ 628.3 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रहे। रुद्राक्ष और हिमांशु इंडिविजुअल फाइनल में भी जगह बनाने में कामयाब रहे, जो बाद में होना है। तीनों ने मिलकर टीम के तौर पर 1890.1 का स्कोर बनाया जिससे उन्हें सिल्वर मेडल मिला।

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफाइंग इंडिविजुअल इवेंट में रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों की तिकड़ी ने भारत के लिए शुरुआत की, क्वालिफाइंग राउंड टीम इवेंट के फाइनल के तौर पर भी गिना गया। रुद्राक्ष ने अपनी पहली सीरीज में 104.2 के स्कोर के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी सीरीज में 210.2 और तीसरी सीरीज में 315.9 के स्कोर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और चौथी सीरीज के आखिर तक 421.6 पॉइंट्स हासिल किए। पांचवीं सीरीज खत्म होने तक उनका स्कोर 527.1 था। रुद्राक्ष ने 631.8 के स्कोर के साथ अपनी छठी सीरीज पूरी की।

पार्थ ने अपनी पहली सीरीज 104.5 के स्कोर के साथ पूरी की और दूसरी सीरीज में 208.2 पॉइंट्स हासिल किए। उन्होंने अपनी लय बनाए रखी और तीसरी सीरीज 312.9 और चौथी सीरीज 417.9 के स्कोर के साथ पूरी की। उन्होंने अपनी पांचवीं सीरीज 521.6 के स्कोर के साथ खत्म की। सभी छह सीरीज पूरी होने के बाद उनका कुल स्कोर 628.3 था।

हिमांशु की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही, उन्होंने पहली सीरीज में 105.3 स्कोर किया, फिर दूसरी सीरीज में 209.9, तीसरी सीरीज के आखिर तक 314.7 और चौथी सीरीज के आखिर तक 421.0 स्कोर किया। पांचवीं सीरीज के आखिर तक उनका स्कोर 525.6 था। हिमांशु ने अपनी सभी छह सीरीज 630.0 के स्कोर के साथ पूरी कीं।

इससे पहले रविवार को महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को दो पदक मिले, जिससे प्रतियोगिता के पहले पूरे दिन देश को शानदार शुरुआत मिली। व्यक्तिगत फाइनल में इलावेनिल वलारिवन ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्सा कोचालुमकाल विनोद की टीम ने मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया।